Sokat érhet az ünnepi fotód

Címkék#Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztály#fotópályázat#fotó

Lásd meg a magyar színeket az ünnepeken és azontúl, majd mutasd meg nekünk! – hívja fel a figyelmet fotópályázatára a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya.

Sonline.hu

Trikolór fotópályázatra várja a baranyai, tolnai, somogyi fiatalok fotóit a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya. A pályázatra 10 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják a szervezők.  

 

 

