Pályázat
1 órája
Sokat érhet az ünnepi fotód
Lásd meg a magyar színeket az ünnepeken és azontúl, majd mutasd meg nekünk! – hívja fel a figyelmet fotópályázatára a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya.
Trikolór fotópályázatra várja a baranyai, tolnai, somogyi fiatalok fotóit a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya. A pályázatra 10 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják a szervezők.
