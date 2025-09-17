Pályázat 1 órája

Sokat érhet az ünnepi fotód

Lásd meg a magyar színeket az ünnepeken és azontúl, majd mutasd meg nekünk! – hívja fel a figyelmet fotópályázatára a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya.

Trikolór fotópályázatra várja a baranyai, tolnai, somogyi fiatalok fotóit a Janus Pannonius Múzeum Néprajzi Osztálya. A pályázatra 10 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják a szervezők.

