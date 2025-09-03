szeptember 3., szerda

Helyi közélet

2 órája

Sólymok lepték el a belvárosi parkot Kaposváron

Címkék#Molnár Gábor#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium#Sólyomtábor#dandártábornok#program

Harsányi Miklós
Sólyomtábor címmel három napos programot rendeztek meg, melyen a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium rendészeti technikus képzésére felvett tanulók vettek részt. 

 

A diákok az első napon tréner segítségével lehetőséget kaptak egymás megismerésére, az osztályközösség, a csapatszellem kialakítására. A tábor második napján Molnár Gábor rendőr dandártábornok, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője köszöntötte a főkapitányság épületében a fiatalokat, illetve megismerkedhettek Somogy vármegye rendőrségi felépítésének alapjaival is.

A sólymokra kedd délután nyomozás várt. A Berzsenyi Park 7 állomásán a már addig megtanult rendészeti ismereteiket is felhasználva, komoly fejtörések és fizikai megmérettetések árán egy bűnügyi esemény 7 kriminalisztikai kérdésére kellett a választ megtalálniuk. 

Fokozta az izgalmakat az éjszakai riadó, az utolsó nap délelőttjén újabb csapatjátékokban mérték össze tudásukat.

 

 

 

 

 

 

