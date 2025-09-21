szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Somogy legjobb method horgászai mérték össze tudásukat

Címkék#Kaposfőn#Muskáti-tó#Somogy Megyei Method Bajnokság#teljesítmény

Véget ért a Somogy Megyei Method Bajnokság 2025-ös évada, az utolsó fordulót a kaposfői Muskáti-tavon rendezték meg.

Harsányi Miklós

A IV. forduló eredményei: 1. Sudár Gergő (A1**) – 42 340 g, 2. Herczeg István (B12) – 32 990 g, 3. Szél Gábor (C24) – 31 480 g

Véget ért a Somogy Megyei Method Bajnokság 2025-ös évada

A négy fordulós bajnokság utolsó állomása Kaposfőn, a Muskáti-tavon zajlott, ahol a vármegye legjobb method horgászai mérték össze tudásukat. Az összesítésbe a három legjobb eredmény számított, így a kiegyensúlyozott teljesítmény döntött a bajnoki címről.

 A 2025-ös Somogy Megyei Method Bajnokság – TOP MIX – Kapos Horgászcentrum Kupa összesített dobogósai:  Virgoncz Zoltán,  Herczeg István, Nyul Barnabás. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu