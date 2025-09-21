Helyi közélet
1 órája
Somogy legjobb method horgászai mérték össze tudásukat
Véget ért a Somogy Megyei Method Bajnokság 2025-ös évada, az utolsó fordulót a kaposfői Muskáti-tavon rendezték meg.
A IV. forduló eredményei: 1. Sudár Gergő (A1**) – 42 340 g, 2. Herczeg István (B12) – 32 990 g, 3. Szél Gábor (C24) – 31 480 g
A négy fordulós bajnokság utolsó állomása Kaposfőn, a Muskáti-tavon zajlott, ahol a vármegye legjobb method horgászai mérték össze tudásukat. Az összesítésbe a három legjobb eredmény számított, így a kiegyensúlyozott teljesítmény döntött a bajnoki címről.
A 2025-ös Somogy Megyei Method Bajnokság – TOP MIX – Kapos Horgászcentrum Kupa összesített dobogósai: Virgoncz Zoltán, Herczeg István, Nyul Barnabás.
