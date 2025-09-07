36 perce
Kóstolj bele Somogyba! Összegyűjtöttük a legurcsább ízek a tejlevestől a hajdinarétesig
Somogy gasztronómiája bővelkedik különleges fogásokban és szinte mind visszanyúlnak a régi paraszti konyha hagyományaihoz. Tartalmas levesek, ízletes húsételek és különleges desszertek mind megtalálhatóak a somogyi ételek közt. A bocspor, a dödölle vagy a hajdinarétes mind olyan étel, amelyek felidézik a múlt ízeit.
Ahogy az ország minden tájegységén megtaláljuk a jellegzetes helyi fogásokat, úgy Somogyban is gazdag kínálat várja azokat, akik szeretnék felfedezni a hagyományos paraszti konyha vagy éppen a borvidékekhez kötődő különlegességek világát. Legyen szó gazdag levesekről, húsételekről vagy házias tésztafélékről, a somogyi konyha mindig tartogat valami meglepetést.
Olcsó és laktató megoldás volt régen: a levesek Somogyban
Somogyban a leveseknek mindig is kiemelt szerep jutott. Különlegesség például a Mária halleves, amely ugyan balatoni halból készül, mégsem azonos a klasszikus halászlével. Szintén egyedi fogás a zselici leves, amely vegyes ragulevesként csirkemájjal, borjú- és sertéshússal készül. A paraszti konyhában az egyszerű, laktató levesek is gyakran kerültek az asztalra: tésztalevesek, az aszaléklevesek, a tejlevesek, vagy éppen a különleges tormásleves. Érdekesség a hajdinakásaleves, amelynek rokona az őrségi hajdinás vargányaleves.
Főételek borral, musttal és helyi alapanyagokkal
A somogyi főételek között gyakran találkozunk olyan fogásokkal, amelyekhez mustot vagy bort is felhasználtak – köszönhetően a környék jelentős borvidékeinek. A sertéshúsból készült pecsenyék mellett kedveltek a különféle káposztás ételek és a nyúlhúsból készült fogások, valamint Balaton közelsége miatt a halételek is gyakoriak.
Igazi különlegesség a bocspor, amely savanyú mártással készített füstölt húst takar, és hagyományosan krumpligombóccal tálalják. Nemcsak az ízvilága, hanem a neve miatt is emlékezetes fogás. Szintén érdekes helyi ételünk az opresnya, egy paprikás pogácsa, amelyet suhintott krumplilevessel fogyasztanak.
Édes és sós tésztaételek, rétesek, prószák
Nem maradhatnak ki a tészták és desszertek sem. A hétköznapokban kedvelték a törött babot (vagy törött borsót), a lisztes tercet, valamint a dödöllét, más néven gánicát. A desszertek között kiemelkedik a rétesek világa: készítettek hajdinarétest, kőtt rétest, és az őszi időszakban népszerű volt a tökös-mákos rétes is.
Érdekes különlegesség a csacskanica, egy káposztás béles, de a repenyacska (kemencében sült kelttészta) és a különféle prószák sem hiányozhattak. A kukoricalisztből készült kukoricaprósza például nemcsak ízletes, de gluténmentes is, így a modern konyhákban is helyet kaphatna.
A fánk szintén elmaradhatatlan: a szalagos fánk és a forgácsfánk minden háznál ismert volt. Kaposváron pedig még politikai szerepet is kapott: 1877-ben a választási feszültségek enyhítésére óriási farsangi fánkokat sütöttek, egyikbe pedig egy körmöci aranyat is rejtettek. Ünnepekkor pedig olyan finomságok kerültek elő, mint a kukoris, egy fonott perec, vagy a főtt-sült perec. Az édességek között népszerűek voltak a diós és mákos kalácsok, patkók is.
– A mai napig gyakran főzök tejlevest, mert a családom nagyon szereti, valamint gánicát is készítek, de a többi hagyományos étel inkább csak gyermekkori emlékként maradt meg számomra – mondta Asztalos Tiborné, kaposvári nyugdíjas.
Hajdinarétes – a rétes ritka, de izgalmas változata
A hajdinát tejben főzik, cukorral és vaníliával ízesítik, majd réteslapok közé töltik. Az édes változat desszertként, a sós pedig főétel kísérőjeként is megállja a helyét.
- A legjobb az, hogy ezeket a fogásokat ma is elkészíthetjük, ha megkérdezzük felmenőinket, vagy megtartjuk féltve őrzött receptkönyveiket.