Van még feljebb? Nehéz eldönteni, valójában kik is tudják kifizetni az albérleteket – ezek most az árak

Míg Dél-Somogyban akár 80 000 forintért is kaphatsz kiadó lakást, a Balaton partján ennek akár a kétszeresét is megfizetheted

Fotó: Németh András

Nem mindenki hirdeti, így van, amiről nem is tudunk

A barcsi piacot vizsgálva borzasztóan nehéz volt egyetlen ajánlatot is találni bármely ingatlan hirdetési felületen. Ennek oka rém egyszerű, legalább is egy somogyi ingatlanos szerint. – A kis településeken még nagyobb igény van az ár-érték arányában kedvező albérletekre. Tulajdonképpen, ahogy egy főbérlő kiadásra kínálná ingatlanát, már meg is van rá a jelentkező. Jellemzőbben a kisebb ingatlanokat keresik, mivel azok könnyebben kifűthetők, kisebb a rezsi költségük. Nagyobb városokban azért találunk több hirdetést, mert ott feltétlenül a helyi lakosság kiszolgálása a cél. Kaposváron az egyetem miatt, a Balaton partján a nyári munkások miatt nagyobb a kényszer, hogy meghirdessék az ingatlanokat – mondta el Tóth Kitti, egy somogyi ingatlanközvetítő iroda munkatársa.

– Én hosszú évek óta adom ki a lakásomat ugyanannak a fiatal embernek. A kezdetekben mindösszesen 40 000 forintot kértem tőle, ez volt már 6 éve, tavaly kicsit emeltem. Tudom, hogy ennél jóval magasabb összeget is elkérhetnék, de nekem például többet ér az, hogy ez a srác nem bulizik, nem hangoskodik, időben fizet, megbízható. Ő megtisztel engem és pedig nem húzok ki belőle több pénzt – mondta el Takács István, barcsi lakos.

Ebben a barcsi társas házi tömbben akár 80 000 forintot is elérnek egy két szobás felújított lakásért

Fotó: Dombi Regina

– A ingatlan bérbeadók egyre több szabályt kötnek ki egy ingatlan kiadásánál. Ne dohányozzon, ne legyen háziállata, hozzon magával jövedelemigazolást. Gyakori, hogy kisgyermekes családokat vagy diákokat előnyben vagy éppen hátrányban részesítenek a lakás jellegétől függően. Ezek a kikötések részben a lakás védelmét, részben pedig a bérleti jogviszony stabilitását szolgálják. Egyre többen vértezik fel magukat a főbérlők közül jogi kérdésekben, óvatosabbak már mint a korábbi években, elővigyázatosabbak az albérlőkkel szemben – tette hozzá a szakember.

A lakbérek Somogyban jelentősen emelkedtek az elmúlt 5-10 évben, különösen a 2020-as évek elejétől kezdve, részben az infláció, részben a kereslet növekedése miatt. Ugyanakkor 2023 vége és 2024-2025 során megfigyelhetők olyan jelek, hogy már nem tart olyan gyors ütemben a növekedés, sőt bizonyos hónapokban enyhe csökkenés is előfordult. Ez arra utal, hogy a piac korrekciós pályára léphet, vagy legalább a drágulási hullám mértéke csökkenhet.