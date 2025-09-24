1 órája
Van még feljebb? Nehéz eldönteni, valójában kik is tudják kifizetni az albérleteket – ezek most az árak
Kiadó lakás kapcsán igencsak eltérő számok mutatkoznak a vármegye több pontján, mind kiadási árban, mind a kiadásra kínált lakások tekintetében. Somogyi albérleti árak mustrája, hol és mennyiért találsz kecót!
A somogyi albérlet árak továbbra is magasak, Dél-Somogyban az elmúlt időszakban jelentős a drágulás
Fotó: Dombi Regina
Kaposváron egy szobát mindösszesen 40 000 forinttól már kivehetsz, de akad olyan 50 négyzetméteres, két szobás klímás lakás is, amiért havonta csupán 70 000 forintot kell fizetni. Hatvan kilométerre délre, egészen pontosan Barcson pedig az igazán furfangos tulajdonosok akár 80 000 forintot is elkérnek havonta egy szintén két szobás ingatlanért, de Kaposváron is találtunk 130 000 forintért kiadó lakást. Kérdés, ki tudjuk-e fizetni a somogyi albérletárakat?
Somogyi albérletárak – dél felé egyre olcsóbb
Somogyban az albérletárak településenként jelentős eltérést mutatnak, és jól látszik, hogy a helyi gazdasági helyzet, valamint a turisztikai szerep erősen befolyásolja a bérleti díjakat. Több ingatlanközvetítéssel foglalkozó portál oldalát megvizsgálva igencsak eltérő számokat találtunk.
- Kaposváron az átlagos bérleti díj 120 ezer forint havonta. A kisebb, egy szobás lakások többsége 100–130 ezer forint közötti áron érhető el, míg a tágasabb, két-három szobás, 60–80 négyzetméteres ingatlanok bérleti díja jellemzően 140–180 ezer forint között alakul. A hirdetések között találtunk olyat, ahol mindösszesen 70 000 forintos árral szinte már zavarba ejtően olcsónak tűnik a bérlemény, de ahogy tartja a mondás, ”vaktyúk is talál szemet”.
- Siófok albérletárai ezzel szemben kiemelkedően magasak, ami a Balaton turisztikai vonzerejének tudható be. A városban az átlagos bérleti díj megközelíti a 230 ezer forintot, és még a kisebb alapterületű lakások is jellemzően 140–200 ezer forint közötti összegért bérelhetők. Az új építésű, modern, illetve vízparthoz közeli ingatlanok esetében az árak gyakran ennél is magasabbak, akár 230 ezer forint feletti szintet is elérnek.
- Barcs albérletpiaca a vármegyei összehasonlításban jóval alacsonyabb árszintet képvisel, ugyanakkor a kínálat szűkösebb. A jelenleg elérhető hirdetések alapján egy egyszerűbb, két szobás lakás bérleti díja 80-120 ezer forint között mozog. Ez a kategória a vármegye többi nagyobb településéhez viszonyítva kedvezőbb, azonban a szűkösebb kínálat miatt az albérletkeresők számára korlátozottabb választék áll rendelkezésre.
Nem mindenki hirdeti, így van, amiről nem is tudunk
A barcsi piacot vizsgálva borzasztóan nehéz volt egyetlen ajánlatot is találni bármely ingatlan hirdetési felületen. Ennek oka rém egyszerű, legalább is egy somogyi ingatlanos szerint. – A kis településeken még nagyobb igény van az ár-érték arányában kedvező albérletekre. Tulajdonképpen, ahogy egy főbérlő kiadásra kínálná ingatlanát, már meg is van rá a jelentkező. Jellemzőbben a kisebb ingatlanokat keresik, mivel azok könnyebben kifűthetők, kisebb a rezsi költségük. Nagyobb városokban azért találunk több hirdetést, mert ott feltétlenül a helyi lakosság kiszolgálása a cél. Kaposváron az egyetem miatt, a Balaton partján a nyári munkások miatt nagyobb a kényszer, hogy meghirdessék az ingatlanokat – mondta el Tóth Kitti, egy somogyi ingatlanközvetítő iroda munkatársa.
– Én hosszú évek óta adom ki a lakásomat ugyanannak a fiatal embernek. A kezdetekben mindösszesen 40 000 forintot kértem tőle, ez volt már 6 éve, tavaly kicsit emeltem. Tudom, hogy ennél jóval magasabb összeget is elkérhetnék, de nekem például többet ér az, hogy ez a srác nem bulizik, nem hangoskodik, időben fizet, megbízható. Ő megtisztel engem és pedig nem húzok ki belőle több pénzt – mondta el Takács István, barcsi lakos.
– A ingatlan bérbeadók egyre több szabályt kötnek ki egy ingatlan kiadásánál. Ne dohányozzon, ne legyen háziállata, hozzon magával jövedelemigazolást. Gyakori, hogy kisgyermekes családokat vagy diákokat előnyben vagy éppen hátrányban részesítenek a lakás jellegétől függően. Ezek a kikötések részben a lakás védelmét, részben pedig a bérleti jogviszony stabilitását szolgálják. Egyre többen vértezik fel magukat a főbérlők közül jogi kérdésekben, óvatosabbak már mint a korábbi években, elővigyázatosabbak az albérlőkkel szemben – tette hozzá a szakember.
A lakbérek Somogyban jelentősen emelkedtek az elmúlt 5-10 évben, különösen a 2020-as évek elejétől kezdve, részben az infláció, részben a kereslet növekedése miatt. Ugyanakkor 2023 vége és 2024-2025 során megfigyelhetők olyan jelek, hogy már nem tart olyan gyors ütemben a növekedés, sőt bizonyos hónapokban enyhe csökkenés is előfordult. Ez arra utal, hogy a piac korrekciós pályára léphet, vagy legalább a drágulási hullám mértéke csökkenhet.