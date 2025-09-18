1 órája
A halál ellen indultak csatába Böhönyénél a somogyi állatvédők
Szívszorító történetet osztott meg közösségi oldalán egy nagyatádi állatvédő egyesület. A halál ellen indultak csatába a somogyi állatvédők, az összecsapás győzelemmel zárult.
Az állattartás mindig is nagy felelősséggel járt, sokan pedig ezt a terhet nem bírják, vagy egyáltalán nem is akarnak megbirkózni vele. Nem véletlenül mondják az állatvédők és állatbarátok, hogy csak az tartson állatot, aki valóban felelősséget tud vállalni annak gondozásáért. Az, aki ezt nem teszi meg, veszélyezteti az állat életét. Ezt tette egy felelőtlen gazda Böhönye környékén is, elhagyta kutyáját és valószínűleg hónapok óta nem gondozta megfelelően. Somogyi állatvédők mentettek meg egy újabb életet.
A németjuhász keverék története Böhönye és Segesd közt indult, majd a nagyatádi Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesületnél ért véget, de talán úgy is fogalmazhatnánk a kutyus élete ott kezdődött újra. Az egyesület közösségi oldalán számolt be a szomorú esetről, mely szerencsére happy end-del zárult.
A beszámoló szerint az egyesület több bejelentést is kapott az elmúlt napokban egy németjuhász jellegű keverék kutya feltűnéséről Böhönye és Segesd között. Az első bejelentések szerint a kutyus vélhetőleg csak poroszkált a területen, ám később egyre több üzenet szólt arról, hogy az állat valószínűleg menekül. Az egyesület tagjai szerdán kaptak egy üzenetet, hogy az állat Segesd végén, Kutas irányában bóklászik és nagyon rossz állapotban van. Ekkor az egyesület két tagja útnak indult, hogy megkeressék a kutyát.
Először nem találták az állatot, aztán hirtelen a semmiből előkerült. ”Összegörnyedve állt az út szélén. Talán a halált várta már megváltásképp…” – áll az egyesület beszámolójában.
Az egyik egyesületi tag óvatosan megközelítette az állatot és étellel próbálta magához csalogatni. Azt állat elfogadta azt és az állatbarát gondoskodó ölelését is, így berakták őt az autóba és azonnal az orvoshoz rohantak vele.
Borsónyi kullancsok, bolhák, anémia.. az utolsó utáni órák, úgy érzi az ember. A nyakán kikopott szőr arról árulkodik, hogy valahol láncra verve sínylődött és nézte végig valaki, ahogy lassan elszáll belőle a lélek. Lassú kínhalál várt volna rá. Ha nem sikerül megfognunk, talán a holnapot, vagy holnaputánt sem élte volna túl.
Az állatvédők beszámolója szerint a kutya csont és bőr, se izma, se semmije. Az orvosnál infúziót kapott és mindent, amire szüksége volt. Az állatvédők szerda esti tájékoztatása szerint az állat már pihen, megnyugodott és most nagyon sok pihenésre van szüksége. Kérik az állatbarátokat, szorítsanak neki, hogy minél előbb felépülhessen.
Nem vagyunk szuperhősök, egyszerű emberek vagyunk, de el nem tudjuk képzelni, milyen ember az, aki ezt képes végignézni könnyek, sajnálat, szánalom nélkül, hogy a kutyája, akit talán valamikor “szeretett”, a szomszéd, ha látta, vagy bárki, hagyta ilyen sorsra jutni! Nem keressük a “gazdáját “viszont, ha valaki bármilyen információval rendelkezik, kérem jelezze felénk! , írták.