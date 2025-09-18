A halál ellen indultak csatába Böhönyénél a somogyi állatvédők

Az állattartás mindig is nagy felelősséggel járt, sokan pedig ezt a terhet nem bírják, vagy egyáltalán nem is akarnak megbirkózni vele. Nem véletlenül mondják az állatvédők és állatbarátok, hogy csak az tartson állatot, aki valóban felelősséget tud vállalni annak gondozásáért. Az, aki ezt nem teszi meg, veszélyezteti az állat életét. Ezt tette egy felelőtlen gazda Böhönye környékén is, elhagyta kutyáját és valószínűleg hónapok óta nem gondozta megfelelően. Somogyi állatvédők mentettek meg egy újabb életet.

A somogyi állatvédők újabb szerencsétlen állatot mentettek meg a halál torkából

Forrás: Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület facebook

Csatába indultak a halál ellen a somogyi állatvédők

A németjuhász keverék története Böhönye és Segesd közt indult, majd a nagyatádi Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesületnél ért véget, de talán úgy is fogalmazhatnánk a kutyus élete ott kezdődött újra. Az egyesület közösségi oldalán számolt be a szomorú esetről, mely szerencsére happy end-del zárult.

A beszámoló szerint az egyesület több bejelentést is kapott az elmúlt napokban egy németjuhász jellegű keverék kutya feltűnéséről Böhönye és Segesd között. Az első bejelentések szerint a kutyus vélhetőleg csak poroszkált a területen, ám később egyre több üzenet szólt arról, hogy az állat valószínűleg menekül. Az egyesület tagjai szerdán kaptak egy üzenetet, hogy az állat Segesd végén, Kutas irányában bóklászik és nagyon rossz állapotban van. Ekkor az egyesület két tagja útnak indult, hogy megkeressék a kutyát.

Több bejelentés is érkezett a somogyi állatvédőkhöz a bóklászó, menekülő kutyáról

Forrás: Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület facebook

Először nem találták az állatot, aztán hirtelen a semmiből előkerült. ”Összegörnyedve állt az út szélén. Talán a halált várta már megváltásképp…” – áll az egyesület beszámolójában.

Az egyik egyesületi tag óvatosan megközelítette az állatot és étellel próbálta magához csalogatni. Azt állat elfogadta azt és az állatbarát gondoskodó ölelését is, így berakták őt az autóba és azonnal az orvoshoz rohantak vele.