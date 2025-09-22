szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Füstös fürjek

40 perce

Az immunrendszer barátja ez a somogyi kincs

Címkék#Somogy vármegye#tészta#Bárdudvarnok#kézműves vásár#immunrendszer#állomány#liszt#fürjtojás

Somogy vármegye kincsei között nemcsak méz és chili készítmények rejlenek. Ezúttal tésztakülönlegességeket találtunk, ami somogyi fürjtojásokból készül.

Dombi Regina
Az immunrendszer barátja ez a somogyi kincs

A somogyi fürjtojásból készült házi tésztát Hela Margit készíti Bárdudvarnok környékén

Fotó: Helman Margit

Az immunrendszer jó barátja, mégis sokan még csak meg sem kóstolták eddigi életükben. Tojásból ritkán gondolkozunk más alternatívában, mint a tyúk tojás, pedig a lehetőségek tárháza elég széles. Somogy vármegye déli csücske igazi kincsek fellegvára, a chili és mézkészítmények között most fürjtojásból készült tésztát és igazi fürjes különlegességeket találtunk, amiket Margó kínál fogyasztóinak. A somogyi fürjtojást füstölik is. 

somogyi fürjtojás
A somogyi fürjtojásokból még tészta is készül
Fotó: Helman Margit

A somogyi fürjtojás az immunrendszer barátja

Helman Margit igazi fürjtojás rajongó, de nem is igazán a tojás, hanem a madarak szerelmese. Kistermelőként fürjeket tart otthon, azok tojásaiból pedig többek között tésztát is készít, melyhez többféle lisztet is használ. – Kilenc éve kezdtem el fürjeket tartani. Legfőbb oka amiért ezt választottam., hogy itthon végezhető munkát találjak kisgyermek mellett. A fürjeket magam keltetem és nevelem egy Bárdudvarnokhoz közeli településen, Bányán – mesélte Helman Margit, a Margó fürjészete tulajdonosa. 

Margit fürjállománya lassan gyarapodni kezdett, így elkezdte kihordani a környékbeli piacokra a megtermelt tojásokat. Mindeközben egyre jobban megszerette azt, amit csinál, és úgy gondolta, több mindent is megvalósíthat a fürjtojásokból, mintsem csak árulni. Elkezdett tésztákat készíteni, melyekhez használ király, durum és tönköly lisztet is. A tészták pedig házilag készülnek, saját kézzel, mindenféle adalékanyagtól mentesen. Csak liszt van benne és annyi tojás, amennyit felvesz. 

A tészták csak természetes összetevőket tartalmaznak
Fotó: Helman Margit

Sokan nem ismerik a fürjtojás jótékony hatásait, pedig amolyan kicsi a bors, de erős típusú dologról van szó. – A fürj tartás kisebb helyet igényel, mint más szárnyasoké.  A tojás a kis mérete ellenére nagyon sok vitamint, ásványt és nyomelemeket tartalmaz. Ennek köszönhetően az immunrendszer barátja, ezt pedig kevesen tudják – mondta el Margit. 

Füstölt tojás létezik?

Igen, és ezt is Margit állítja elő. Hogy is készül? –  A tojások főzés után természetes füstöt kapnak, ami egy markáns, füstöt ízt ad neki. Ezután pedig ezeket termelői olajokkal ízesítve vákuum csomagolom, ami így lesz igazán különleges – tette hozzá a termelő. 

Bánya településen 300 fürj ”dolgozik” a termelésben
Fotó: Helman Margit

Jelenleg 300 állatot tart Hella Margit, az állományt nem kívánja növelni, mivel úgy érzi az a késztermék rovására menne. A fürjtojást és tésztáit Somogy vármegye több kézműves piacán is megtalálhatják annak kedvelői. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu