Az immunrendszer barátja ez a somogyi kincs

Az immunrendszer jó barátja, mégis sokan még csak meg sem kóstolták eddigi életükben. Tojásból ritkán gondolkozunk más alternatívában, mint a tyúk tojás, pedig a lehetőségek tárháza elég széles. Somogy vármegye déli csücske igazi kincsek fellegvára, a chili és mézkészítmények között most fürjtojásból készült tésztát és igazi fürjes különlegességeket találtunk, amiket Margó kínál fogyasztóinak. A somogyi fürjtojást füstölik is.

A somogyi fürjtojásokból még tészta is készül

Fotó: Helman Margit

A somogyi fürjtojás az immunrendszer barátja

Helman Margit igazi fürjtojás rajongó, de nem is igazán a tojás, hanem a madarak szerelmese. Kistermelőként fürjeket tart otthon, azok tojásaiból pedig többek között tésztát is készít, melyhez többféle lisztet is használ. – Kilenc éve kezdtem el fürjeket tartani. Legfőbb oka amiért ezt választottam., hogy itthon végezhető munkát találjak kisgyermek mellett. A fürjeket magam keltetem és nevelem egy Bárdudvarnokhoz közeli településen, Bányán – mesélte Helman Margit, a Margó fürjészete tulajdonosa.

Margit fürjállománya lassan gyarapodni kezdett, így elkezdte kihordani a környékbeli piacokra a megtermelt tojásokat. Mindeközben egyre jobban megszerette azt, amit csinál, és úgy gondolta, több mindent is megvalósíthat a fürjtojásokból, mintsem csak árulni. Elkezdett tésztákat készíteni, melyekhez használ király, durum és tönköly lisztet is. A tészták pedig házilag készülnek, saját kézzel, mindenféle adalékanyagtól mentesen. Csak liszt van benne és annyi tojás, amennyit felvesz.

A tészták csak természetes összetevőket tartalmaznak

Fotó: Helman Margit

Sokan nem ismerik a fürjtojás jótékony hatásait, pedig amolyan kicsi a bors, de erős típusú dologról van szó. – A fürj tartás kisebb helyet igényel, mint más szárnyasoké. A tojás a kis mérete ellenére nagyon sok vitamint, ásványt és nyomelemeket tartalmaz. Ennek köszönhetően az immunrendszer barátja, ezt pedig kevesen tudják – mondta el Margit.

Füstölt tojás létezik?

Igen, és ezt is Margit állítja elő. Hogy is készül? – A tojások főzés után természetes füstöt kapnak, ami egy markáns, füstöt ízt ad neki. Ezután pedig ezeket termelői olajokkal ízesítve vákuum csomagolom, ami így lesz igazán különleges – tette hozzá a termelő.