Futika
4 órája
Somogyi futók brillíroztak a horvát versenyen
A barcsi sportközösség és a darányi futóbarátok is képviselték hazánkat a Virovitica belvárosában tartott éjszakai futóversenyen. Megdőlt a részvételi arány, összesen 596 futó állt rajthoz a reflektor fénye alatt. A sporteseményen Barcs város polgármestere, Anderné Röszler Erika is megjelent, aki a helyszínen szurkolt a magyar indulóknak. D.R.
