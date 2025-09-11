Somogyi futók brillíroztak a horvát versenyen

A barcsi sportközösség és a darányi futóbarátok is képviselték hazánkat a Virovitica belvárosában tartott éjszakai futóversenyen. Megdőlt a részvételi arány, összesen 596 futó állt rajthoz a reflektor fénye alatt. A sporteseményen Barcs város polgármestere, Anderné Röszler Erika is megjelent, aki a helyszínen szurkolt a magyar indulóknak. D.R.