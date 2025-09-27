Elképesztő, saját farmján gazdálkodik egy hétéves somogyi kislány – külön YouTube-csatornája van az állatainak

Vannak kislányok, akik arról álmodnak, hogy hercegnők lesznek, másoknak pedig az az álma, hogy farmjuk legyen otthon. Nos, Presing Viktória az a somogyi kislány, aki inkább simogat selyem tyúkot, mintsem tütüben ugráljon, szülei pedig ehhez nagyon szívesen asszisztálnak.

Egy somogyi kislány álma vált valóra törpe állatainak köszönhetően

Fotó: Presing Anikó

Apraja Farm minden egyes lakója névvel és igazi személyiséggel rendelkezik, kiválasztásukról sokszor az élet, másszor pedig az a somogyi kislány döntött, aki felnőttként majd lovardát szeretne üzemeltetni. Ehhez a családnak egyelőre nincs megfelelő képzettsége és kapacitása, de pár „apró állat tartása” azért belefér a keretbe.

Nagyot álmodott egy somogyi kislány

Úgy tűnik, a fenntartható és az önellátó életmód egyre nagyobb teret hódít Somogyban is, és egyre többen kapnak kedved az állattartáshoz és a növénytermesztéshez. Az egyik somogytarnócai Presing család legkisebb tagja nagyot álmodott, melynek megvalósításában édesanya és édesapja is segítségére sietett.

– Viki felnőtt korában egy lovardát szeretne üzemeltetni és természetesen lovagolni is szeretne. Többször beszéltünk erről, és nyilván okos kislányként megértette, hogy erre nem igazán van kapacitásunk és képzettségünk sem, így kompromisszumot tudtunk abban kötni, hogy lovarda helyett egy farmot valósítsunk meg, ahol javarészt törpe állatokat tartunk – mesélte Presing Anikó.

Gyuri kakas, kinek nevét egész Somogytarnóca ismeri

Fotó: Presing Anikó

Viki már egészen pici kora óta állatok közt él, hiszen Pizsi, Molly és Cukker a három csivava már születése óta mellette vannak. Aztán, ahogy a kívánság megszületett, úgy jöttek sorra az állatok is.

– Először volt egy pár tyúkunk, majd a második kör baromfival érkezett egy kotlós is kiscsibékkel, aki közül kikerült Gyuri, a baromfiudvar hőse. Az ő nevét és hangját sokan ismerik a faluban. Húsvétkor pedig Viki megkapta Mázlit a házi nyulat, majd nem sokkal később új tagokkal bővült a farm és megérkeztek a selyemtyúkok. Ők kicsit érdekesebbek, mint a hagyományos házi tyúkok, hiszen fekete a bőrük és olyan puhák, mint a plüss állatok. Imádjuk őket – tette hozzá az édesanya.

Molly, Pizsi és Cukker a somogyi kislány születése óta mellette vannak

Fotó: Presing Anikó

A selyemtyúkok után érkeztek a queessant bárányok, Málna és Szeder, akik igazi Youtube sztárok lettek, hiszen az Apraja Farm bizony még Youtube csatornával is rendelkezik. A bárányokat pedig nyulak követték, oroszlán fejű törpe nyuszik, Hamu és dió, akiket szintén nagyon szeret a közönség.