1 órája
Elképesztő, saját farmján gazdálkodik egy hétéves somogyi kislány – külön YouTube-csatornája van az állatainak
A boldogsághoz olykor elég egy kisebb állatsereg. A mindössze hétéves somogyi kislány maga gondozza farmjának lakóit. Viktória várja a gondozásra szoruló törpe állatokat.
Vannak kislányok, akik arról álmodnak, hogy hercegnők lesznek, másoknak pedig az az álma, hogy farmjuk legyen otthon. Nos, Presing Viktória az a somogyi kislány, aki inkább simogat selyem tyúkot, mintsem tütüben ugráljon, szülei pedig ehhez nagyon szívesen asszisztálnak.
Apraja Farm minden egyes lakója névvel és igazi személyiséggel rendelkezik, kiválasztásukról sokszor az élet, másszor pedig az a somogyi kislány döntött, aki felnőttként majd lovardát szeretne üzemeltetni. Ehhez a családnak egyelőre nincs megfelelő képzettsége és kapacitása, de pár „apró állat tartása” azért belefér a keretbe.
Nagyot álmodott egy somogyi kislány
Úgy tűnik, a fenntartható és az önellátó életmód egyre nagyobb teret hódít Somogyban is, és egyre többen kapnak kedved az állattartáshoz és a növénytermesztéshez. Az egyik somogytarnócai Presing család legkisebb tagja nagyot álmodott, melynek megvalósításában édesanya és édesapja is segítségére sietett.
– Viki felnőtt korában egy lovardát szeretne üzemeltetni és természetesen lovagolni is szeretne. Többször beszéltünk erről, és nyilván okos kislányként megértette, hogy erre nem igazán van kapacitásunk és képzettségünk sem, így kompromisszumot tudtunk abban kötni, hogy lovarda helyett egy farmot valósítsunk meg, ahol javarészt törpe állatokat tartunk – mesélte Presing Anikó.
- Viki már egészen pici kora óta állatok közt él, hiszen Pizsi, Molly és Cukker a három csivava már születése óta mellette vannak. Aztán, ahogy a kívánság megszületett, úgy jöttek sorra az állatok is.
– Először volt egy pár tyúkunk, majd a második kör baromfival érkezett egy kotlós is kiscsibékkel, aki közül kikerült Gyuri, a baromfiudvar hőse. Az ő nevét és hangját sokan ismerik a faluban. Húsvétkor pedig Viki megkapta Mázlit a házi nyulat, majd nem sokkal később új tagokkal bővült a farm és megérkeztek a selyemtyúkok. Ők kicsit érdekesebbek, mint a hagyományos házi tyúkok, hiszen fekete a bőrük és olyan puhák, mint a plüss állatok. Imádjuk őket – tette hozzá az édesanya.
A selyemtyúkok után érkeztek a queessant bárányok, Málna és Szeder, akik igazi Youtube sztárok lettek, hiszen az Apraja Farm bizony még Youtube csatornával is rendelkezik. A bárányokat pedig nyulak követték, oroszlán fejű törpe nyuszik, Hamu és dió, akiket szintén nagyon szeret a közönség.
– A két csivava mellé mindenképp szerettünk volna egy igazi házőrzőt is, így elhoztunk egy Labrador és pointer keveréket, akit Májlónak hívnak. Vikivel voltunk nyáron önkénteskedni a Barcsi Természet és Állatvédő Egyesületnél, így nem volt kérdés, hogy házőrzőnk is onnan lesz. Legutóbb kettő futó kacsa érkezett a farmra, Csipesz és Pityu, akik teljes körű tagjai az állománynak – tette hozzá Anikó.
A somogyi kislány szívesen fogadna be más törpe állatokat is
Apraja Farm szívesen fogad más olyan törpe állatokat is – malacot, nyulat, kacsákat, bárányokat – akiket gazdáik valamilyen oknál fogva már nem tudnak ellátni. – Szívesen látjuk azokat az állatokat, akiknek otthon már nincs hely. Rövid távú terveink között szerepel, hogy látogathatóvá tegyük az állatainkat, hosszú távú terveinkben pedig szeretnék tábort szervezni majd, ahol az érdeklődök megismerkedhetnek az állattartás szépségivel – mondta el az édesanya.
A farmon Viki kőkeményen kiveszi a részét a munkából, minden nap foglalkozik az állatok etetésével, tisztán tartásával és minden más körülöttük lévő munkát is elvégez. Anikó és férje, Alex pedig minden egyéb más dolgot elvégeznek, amivel esetleg Viki nem bír.
Anikóék nemcsak állattartásban gondolkoznak, a jövőben szeretnének majd szárított fűszerekkel is foglalkozni, amit maguk termelnének és állítanák elő. Az életformához kapcsolhatóan pedig Anikó most szervezi meg az első Somogytarncóai Kézműves vásárt is október 12.-én.