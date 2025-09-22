2 órája
A halál torkából mentették ki a somogyi kutyust, videó Szikláról
Kemény fából faragták Sziklát, nem adja magát olyan könnyen. A somogyi kutyust a halál torkából mentették meg az állatvédők, a német juhász keverék már sokkal jobb színben van.
Szikla, a somogyi kutyus állapota folyamatosan javul
Forrás: Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület facebook
Napról napra erősebb Szikla – mert hogy így hívják a bátor, rendíthetetlen ebet –, akit nemrég mentett meg egy somogyi állatvédő egyesület a halál torkából. A német juhász keverék kutyust még a múlt héten vette magához a Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület, akik azóta is folyamatosan azon dolgoznak, hogy a somogyi kutyus lelkileg és testileg is felépüljön.
Szikla, a somogyi kutyus napról napra jobban van
Borzalmas állapotban került Szikla, a német juhász keverék a nagyatádi állatvédő egyesülethez, akik jelentik: a kutyus jobban van, kezdi visszanyerni életerejét. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egyesület követői közül múlt héten többen is jelezték, hogy borzalmas állapotban kóborol egy kutyus Böhönye és Segesd között. A somogyi állatvédők szinte azonnal autóba szálltak és indultak útra, hogy megkeressék a szinte már a halállal küzdő kutyust.
– Amikor megtaláltuk az állatot borzalmas állapotban volt. Barátnőm Barbi indult a kutyushoz, hogy magával csalja, Szikla pedig pillanatok alatt elfogadta az ő közeledését, így be tudtuk rakni az autóba. Nagyon rossz állapotban volt, látszott rajta, hogy napok óta éhezik. Borsónyi kullancsok, bolhák, anémia, az utolsó utáni órák, úgy érezhette az ember. A nyakán kikopott szőr arról árulkodott, hogy valahol láncra verve sínylődött és nézte végig valaki, ahogy lassan elszáll belőle a lélek. Lassú kínhalál várt volna rá. Ha nem sikerül megfognunk, talán a holnapot, vagy holnaputánt sem élte volna túl – nyilatkozott Szentkirályiné Falusi Erzsébet, a Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület vezetője.
– Most már sokkal nyugodtabban alszik a kutyus, már csak abból gondolom, hogy nem kell alatta óránként lepedőt cserélni éjszaka. Rengeteg táplálékkiegészítőt vettünk neki, mivel nagyon ment a hasa szegénynek. A kiéhezettségtől teljesen felborult az állat immunrendszere, így nem tudja megemészteni az ételt, amit adtunk neki. Jó minőségű ételt kapott tőlünk, de ahogy azt elkezdte enni, már jött is ki belőle – tette hozzá a vezető.
- Kapott antibiotikumot a gyomrára, illetve a sebeit is el kellett látni.
– Most az a cél, hogy felhozzuk egy nagyon jó testi és lelki állapotra, amiért mindent megteszünk, és ezt az állat érzi is. Sok simogatást, törődést és táplálékot kap az állat nálunk – tette hozzá Erzsébet.
Kevés a hely, de az állatvédők nem dobnak ki senkit
A Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület tagjai nem először mentenek életet és több mint valószínű, hogy nem is utoljára. – Szikla esete nem az első, volt már kutyus, akit hasonló módon sodort az élet hozzánk. Szikla nevét különben egy olvasói hozzászólásból kapta, a facebook poszt alá írta ugyanis valaki, hogy olyan erős ez a kutyus, mint a szikla. Így kapta tehát ezt a nevet az állat. Szikla jelenleg szoba kenelben van, máshogy nem tudjuk megoldani és a gyors, teljes felépülés reményében neki is ez az érdeke – mondta el az állatotthon vezetője.
A kutyus valószínűleg az állatvédőknél marad, hiszen ritkán jelentkeznek az ilyen állatokért. A nagyatádi állatmenhelynek sincs már kapacitása befogadni őt, a gazdája meg szinte teljesen esélytelen, hogy haza vigye. Nem véletlenül volt az utcán eddig is. Sziklának még szüksége van egy kis időre, hogy teljesen felépüljön, de utána várja, hogy valaki kedvence lehessen.