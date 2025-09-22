A halál torkából mentették ki a somogyi kutyust, videó Szikláról

Napról napra erősebb Szikla – mert hogy így hívják a bátor, rendíthetetlen ebet –, akit nemrég mentett meg egy somogyi állatvédő egyesület a halál torkából. A német juhász keverék kutyust még a múlt héten vette magához a Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület, akik azóta is folyamatosan azon dolgoznak, hogy a somogyi kutyus lelkileg és testileg is felépüljön.

A somogyi kutyus borzalmas állapotban került a nagyatádi állatvédőkhöz

Forrás: Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület facebook

Szikla, a somogyi kutyus napról napra jobban van

Borzalmas állapotban került Szikla, a német juhász keverék a nagyatádi állatvédő egyesülethez, akik jelentik: a kutyus jobban van, kezdi visszanyerni életerejét. Ahogy arról lapunk is beszámolt, az egyesület követői közül múlt héten többen is jelezték, hogy borzalmas állapotban kóborol egy kutyus Böhönye és Segesd között. A somogyi állatvédők szinte azonnal autóba szálltak és indultak útra, hogy megkeressék a szinte már a halállal küzdő kutyust.

– Amikor megtaláltuk az állatot borzalmas állapotban volt. Barátnőm Barbi indult a kutyushoz, hogy magával csalja, Szikla pedig pillanatok alatt elfogadta az ő közeledését, így be tudtuk rakni az autóba. Nagyon rossz állapotban volt, látszott rajta, hogy napok óta éhezik. Borsónyi kullancsok, bolhák, anémia, az utolsó utáni órák, úgy érezhette az ember. A nyakán kikopott szőr arról árulkodott, hogy valahol láncra verve sínylődött és nézte végig valaki, ahogy lassan elszáll belőle a lélek. Lassú kínhalál várt volna rá. Ha nem sikerül megfognunk, talán a holnapot, vagy holnaputánt sem élte volna túl – nyilatkozott Szentkirályiné Falusi Erzsébet, a Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület vezetője.

Szikla azonnali ellátásra szorult, a halál torkából mentették meg az állatvédők

Forrás: Bütyök Állatotthon és Állatvédelmi Egyesület facebook

– Most már sokkal nyugodtabban alszik a kutyus, már csak abból gondolom, hogy nem kell alatta óránként lepedőt cserélni éjszaka. Rengeteg táplálékkiegészítőt vettünk neki, mivel nagyon ment a hasa szegénynek. A kiéhezettségtől teljesen felborult az állat immunrendszere, így nem tudja megemészteni az ételt, amit adtunk neki. Jó minőségű ételt kapott tőlünk, de ahogy azt elkezdte enni, már jött is ki belőle – tette hozzá a vezető.