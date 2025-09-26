A sült tea legyen veled! A napfény íze és heresznyei eper teszi ellenállhatatlanná a legjobb lekvárokat

A tudatosság ma már egyre trendibb, sokan választják a kézműves termékeket, ha az egészséges életmódról van szó. Dél-Somogyban is komolyan veszik a fenntarthatóságot, egyre piacon találkozhatunk a régió kínálta különlegességekkel. Bonczné Varga Hajnalka igazi lekvárszakértő, de szörpöket, sült teát és még savanyúságokat is készít. Hajni cukorpárti, még ha egyre többen is keresik nála a cukormentes somogyi lekvárokat.

A somogyi lekvárt a napfény íze teszi ellenállhatatlanná

Fotó: Bonczné Varga Hajnalka

Hajnit kislány kora óta érdekelte a növénytermesztés, hiszen falusi lányként sokszor ténykedett a kertben. Két évvel ezelőtt gondolt egy nagyot, és úgy döntött, miért is ne készítené el maga a bodzaszörpöt, amit szívesen fogyasztott ő és családja is. Azóta egyre inkább kiszélesedett a palettája, a sült tea lett vevőköre kedvenc terméke. De hogy miért is olyan jó ezeket a termékeket fogyasztani? Mondja el maga ”az alkotó”.

Ezt a somogyi lekvárt nem érdemes kihagyni

Bonczné Varga Hajnalka 2023 áprilisában döntött úgy, hogy kézműves bodzaszörpöt fog készíteni, mellyel célja leginkább az volt, hogy olyan terméket dobjon a piacra, ami tényleg minden ízében hazai.

– Ami már az első pillanattól feltűnt, hogy iszonyat nagy igény van a házi készítésű szörpökre. A vásárlóim nagy része, ha kipróbál nálam egy terméket, akkor utána a következő vásárlásnál már valami másik típust is magával visz. Úgy látom az emberek egyre tudatosabban vásárolnak, és áldoznak egy kicsit inkább többet egy termékre, csak ne legyen benne tartósítószer vagy esetleg színezék. Ehhez pedig ragaszkodom, mivel ettől lesz egészséges és megbízható a szörp, vagy a lekvár – mondta el a kistermelő.

Minden a bodzaszörp készítéssel kezdődött

Fotó: Bonczné Varga Hajnalka

Bonczné Varga Hajnalka férjével együtt állítja elő a termékeket, férje dolgozik a kertben, Hajni pedig a termékek előállításáért a felelős.

– Eddig már összesen 49 féle terméket készítettünk. Ezek persze nincsenek folyamatosan, sok a szezonális portéka. A kényes fajtákat nem termesztjük, de igyekszünk a fogyasztói igényekhez igazodni. Annak idején mikor elkezdtük a bodzával gyűjtési engedélyeket kellett beszerezni, hiszen nekem otthon a kertemben egyelten bodza bokrom volt. Ezt követően váltottam ki az őstermelőit, majd a kistermelő papírokat is beszereztem. Utána pedig jött a kísérleti időszak, az első év igazi tanuló év volt. Sok mindent kellett kitapasztalni, melyik növénynek milyen igényei vannak, és ez sokszor nem volt egyszerű folyamat – mondta el lekvárok dél-somogyi királynője.