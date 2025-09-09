Somogyi siker a vadgasztronómiában

Első helyen végzett a SEFAG Zrt. csapata a 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon, Soponyán. A somogyi versenyzők szarvas kategóriában vívták ki az elsőséget a vörösboros erdei gombás szarvaspörkölttel, amelyet házi tarhonyával és savanyúsággal kínáltak. A verseny érdekessége, hogy a helyszínen sorsolják ki milyen vadhúsból fognak főzni a csapatok, így olyan recepttel kell készülni, ami vaddisznóhoz, szarvashoz, de akár muflonhoz is passzol. A somogyi pörkölt olyan jól sikerült, hogy elkapkodták a fesztivál résztvevői.