Főzés

2 órája

Somogyi siker a vadgasztronómiában

Címkék#vaddisznó#Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál#szarvaspörkölt#vadhús

Koszorus Rita
Somogyi siker a vadgasztronómiában

Első helyen végzett a SEFAG Zrt. csapata a 18. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon, Soponyán. A somogyi versenyzők szarvas kategóriában vívták ki az elsőséget a vörösboros erdei gombás szarvaspörkölttel, amelyet házi tarhonyával és savanyúsággal kínáltak. A verseny érdekessége, hogy a helyszínen sorsolják ki milyen vadhúsból fognak főzni a csapatok, így olyan recepttel kell készülni, ami vaddisznóhoz, szarvashoz, de akár muflonhoz is passzol. A somogyi pörkölt olyan jól sikerült, hogy elkapkodták a fesztivál résztvevői. 

