Kiemelkedő somogyi sikerek: élmezőnyben a tűzoltók - mutatjuk a részleteket!

A bajnokságra 14 vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság 175 munkatársa nevezett – szép somogyi sikerek születtek a bajnokságon.

Somogyi sikerek születtek Debrecenben, a BM OKF Országos Atlétikai Bajnokságon

Fotó: Hajdú VMKI

Főszerepben az ügyesség, gyorsaság

A versenyzők öt számban mérték össze tudásukat. Síkfutás, váltófutás, súlylökés, távolugrás, kézigránát-hajítás tette próbára az atléták ügyességét és gyorsaságát. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI) hétfőn arról is beszámolt, hogy a rendszeresen versenyző kollégák mellett fiatal indulók is bizonyíthatták képességeiket.

Kiemelkedő somogyi sikerek: élmezőnyben a tűzoltók!

A megmérettetés a női 100 méteres síkfutással indult, amely versenyszámban Kadarkuti Csabáné Gulyás Gréta és Wolfné Fridrik Viktória képviselte Somogyot.A 35 év alatti nők 1500 méteres síkfutás számában Antalicz-Gergelics Natália aranyérmet szerzett, Kovács Dóra pedig a negyedik lett. A 35 év felettiek közt a második leggyorsabbnak bizonyult Boros-Gyevi Gabriella. A 45 év felettiek között Antalicz-Gergelics Natália egy bronzérmet is begyűjtött, Hamarné Póhn Gabriella pedig az ötödik helyen végzett.

Távolugrásban a hölgyek között Wolfné Fridrik Viktória jeleskedett a somogyi csapatból.

Súlylökésben pedig Péterné Törőcsik Rita ezüsttel növelte a somogyi érmek számát, Varga Kitti pedig a hetedik helyezésével további pontokat tett a közösbe, ahogy kézigránát hajításban sem vallott szégyent a két siófoki kolléganő.

A 4x200-as női váltó (Boros-Gyevi Gabriella, Hamarné Póhn Gabriella, Kadarkuti Csabáné Gulyás Gréta és Kovács Dóra) a dobogó második fokára állhatott fel.

Jól szerepeltek a somogyiak Debrecenben

Fotó: Hajdú VMKI

Síkfutásban is folytatták a pontgyűjtést a somogyiak

Férfi 100 méteres síkfutás számmal a siófoki Borbély György és Solymosi Barna folytatták a pontgyűjtést. A 400 méteres síkfutásban a kaposvári Landor Patrik futott át harmadikként a célvonalon, Tálos Kristóf is értékes pontokat gyűjtött csapatának. 1500 méteren a negyedik legjobb idő lett Landor Patriké, míg barcsi csapattársa, Verőczi Alex a hatodik helyen végzett.

A 35 év felettiek között 1500 méteren Vágvölgyi Balázs és Tálos Kristóf állt rajtvonalhoz, 45 év felettiek kategóriájában pedig Kóbor Csaba és Huszti Csaba, akik tovább növelték a somogyiak összesített pontjait.

A távolugrás versenyszámban Borbély György a negyedik, Cser Gábor az ötödik helyet szerezte meg. Súlylökésben Kóbor Csaba és Csordás Barnabás képviselte vármegyénket, utóbbi ötödik lett, aki jeleskedett kézigránát hajításban is.

A 4x400-as férfi váltó (Solymosi Barna, Vágvölgyi Balázs, Verőczi Alex és Vidovics Attila) az ötödik helyen végzett.

– Összesítésben pedig a harmadik helyen végeztek Somogy vármegye versenyzői az idei országos atlétikai bajnokságon – közölte az SVKI.