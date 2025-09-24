Sörpártiak, figyelem! Csapra verték a legfrissebb sörrel teli hordókat a komló fővárosában

Kézműves kincsekben bővelkedik Somogy vármegye, nincs olyan zöldség, gyümölcs vagy termés, amiből ne varázsolna valaki valami szenzációs finomságot. A Komló Fővárosában, Kastélyosdombón nem csak kézműves vásárt tartanak, hanem saját házi sört is készítenek, a kézműves somogyi sör már meg is kóstolható a település sörfőzdéjében.

Elkészült az új somogyi sör, chinook komló, pale ale, zab és búza maláta szerepel az összetevők között

Fotó: Jankovics Sándor

Jankovics Sándor, somogyi sörfőző ezúttal is remek munkát végzett, legalább is a tesztelők véleménye szerint bizonyosan. Az eredeti tervek szerint október elején került volna csapra az új sör, de a körülmények úgy alakultak, hogy idő előtt a pohárba került a végtermék.

Csapra került az új kézműves somogyi sör

Alig egy hónapja számoltunk be róla, hogy Kastélyosdombón négy és fél hektáron chinook és a perle komlót szüretelnek a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai Jankovics Sándor sörfőző közreműködésével. Sándor akkor még így nyilatkozott: – Úgy tűnik az idei termés is kiváló, ha minden jól megy és az újfajta élesztő is beválik, októberben már csapra verhetjük az új sört.

Minden jól ment, sőt, nagyon jól. – Az aszályos idő ellenére is nagyon jó ütemben tudtuk szüretelni mind a chinook, mind a perle komlókat, a chinook előbb is tisztult le, mint terveztem, így sikerült már múlt héten csapra verni a házi készítésű friss sört. Tavaly is főztem már friss komlóból sört, és azóta igyekeztem megtalálni a módját és mikéntjét annak, hogyan lehet a nyers komlót a legjobban felhasználni. Sokkal nehezebb is vele dolgozni, mivel a nagy tobozok több problémát tudnak okozni a felhasználás folyamán. AZ idén 12 kilogrammnyi nyers chinook komlóból 300 liter sört tudtam elkészíteni, pale ale, zab és búza maláta hozzáadásával. A tesztelők szerint finom lett, a házi sör receptje természetesen ezúttal is titok kell, hogy maradjon – mondta el Jankovics Sándor, sörfőző.

Az új sört már csapra verték Kastélyosdombón, a tesztelők szerint igazán jó lett

Fotó: Jankovics Sándor

Friss, citrusos, könnyű sör készült a dombói komlóból

Jankovics Sándor szeret kísérletezni, sokféle sört készített már, sok esetben az évszakhoz megfelelően alakítja a csapra vert sörök kínálatát. – Most ugye adott volt, hogy friss sört készítsünk. A nyers komló mindig kihívás, de megvannak a maga jó vonásai is, amiket kihasználva egy igazán jó sört lehet alkotni. A Fresh Hope Pale Ale névre hallgató sörünk egy laza sör, nem élces, nem az volt a célom vele, hogy az alkohol domináljon benne. Inkább azt akartam, hogy a friss komló kerüljön előtérbe, vagy a chinookra jellemző zöldes karakter érvényesüljön és citrusosság domináljon – tette hozzá a sörfőző.