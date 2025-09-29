Európai cégek, világhírű zenészek és a legelső színház: Barcs kozmopolita fészkében lekörözték Kaposvárt

A múltba visszatekinti kinek fájó, másnak igazán szívmelengető érzés lehet. Egy-egy régi fotó településeink múltját idéző emlékekről sokaknak csalhat mosolyt arcára, vagy okozhatnak akár meglepetést is, az általuk hordott információk miatt. Az például sokak számára lehet meglepő, hogy a kaposvári színház megépítése előtt már volt Somogyban állandó épületben működő előadás, méghozzá Barcstelepen. Az első somogyi színház és a múlt emlékeit idézi Rózsás Márton, barcsi helytörténész.

A Dorner-ház a régi Rinya-híddal az első somogyi színház környezetében

Forrás: Rózsás Márton

Az első somogyi színház Barcstelepen működött

Rózsás Márton, barcsi helytörténész folyamatosan azon dolgozik, hogy ne engedje feledésbe merülni Barcs városának régi, szép és meghatározó emlékeit. A barcsi zsinagóga vagy a település háborús hősei előtt való tisztelgés mellett sok időt szánt és szán a mai napig arra, hogy felkutassa a régi Barcs igazi arcát. Akik még nem jártak a településen – bár sokan az ott élők közül sem tudják – talán nincsenek is tisztában vele, hogy Barcstelep hajdanán egy igazi „kozmopolita fészek volt”, ahol színház és még szálloda is működött.

– Ez a településrész a vasútállomás környékén épült ki, a többszintes épületek és az elegáns villák nagy száma egészen városias képet kölcsönzött a városrésznek. Az újonnan megjelenő társadalmi réteg, a polgárság művelődési tereinek megteremtése, a gazdasági potenciál koncentrálódása is inkább Barcstelepre, mintsem az anyatelepülésre volt jellemző ebben az időben. Sokatmondó adat, hogy a Déli Vasút állomásai közül, az átmenő forgalmat tekintve Bécs és Trieszt után Barcs következett. A néha „kozmopolita fészek”-ként is emlegetett Barcstelepre érkező kereskedők és ügynökök a cégek és pénzintézetek mellett postát és távírdát, nyomdát, szállodát, fürdőt, kaszinót, színházat, éttermeket és vendéglőket egyaránt találhattak – írja Rózsás Márton beszámolójában.

Herczeg Jenő villája a Kert utcában így pompázott Dél-Somogyban 1913-ban

Forrás: Rózsás Márton

A helytörténész kutatásai szerint Barcstelep közigazgatásban Barcshoz tartozott, de magát önálló településnek tartotta, hisz saját vasúti megállója is volt. Kanitz Károly és lovag Pfeifer Leopold bécsi gabonakereskedők, hajótulajdonosok, még a vasútépítéssel egy időben, jó érzékkel telkeket vásároltak a Széchenyiektől Barcson, a Dráva-parton. Pfeifer itt építtette fel emeletes lakóházát, Kanitz pedig hat egyforma gabonaraktárát, melyből később kapták az épületek a ”Hatházak” nevet.

– Ez a hét épület lett az ez időben kialakulni kezdő Barcstelep magja. Velük szemben állt egykor Barcstelep szíve, a Hotel Garni, (később Dráva Szálloda), ennek részeként pedig Somogy megye első, állandó épületben működő színháza, mely a kaposvárit is két évvel megelőzve, 1909-ben nyílt meg – idézte Rózsás Márton.