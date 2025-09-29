40 perce
Európai cégek, világhírű zenészek és a legelső színház: Barcs kozmopolita fészkében lekörözték Kaposvárt
A porosodó emlékek alatt olykor érdekes információk rejlenek, olyanok, amikre talán nem is számítana a laikus ember. Az első somogyi színház nem Kaposváron, hanem Dél-Somogyban működött.
Az egykori Dorner-ház, mely környezetében Somogy első színháza is otthonra talált
A múltba visszatekinti kinek fájó, másnak igazán szívmelengető érzés lehet. Egy-egy régi fotó településeink múltját idéző emlékekről sokaknak csalhat mosolyt arcára, vagy okozhatnak akár meglepetést is, az általuk hordott információk miatt. Az például sokak számára lehet meglepő, hogy a kaposvári színház megépítése előtt már volt Somogyban állandó épületben működő előadás, méghozzá Barcstelepen. Az első somogyi színház és a múlt emlékeit idézi Rózsás Márton, barcsi helytörténész.
Az első somogyi színház Barcstelepen működött
Rózsás Márton, barcsi helytörténész folyamatosan azon dolgozik, hogy ne engedje feledésbe merülni Barcs városának régi, szép és meghatározó emlékeit. A barcsi zsinagóga vagy a település háborús hősei előtt való tisztelgés mellett sok időt szánt és szán a mai napig arra, hogy felkutassa a régi Barcs igazi arcát. Akik még nem jártak a településen – bár sokan az ott élők közül sem tudják – talán nincsenek is tisztában vele, hogy Barcstelep hajdanán egy igazi „kozmopolita fészek volt”, ahol színház és még szálloda is működött.
– Ez a településrész a vasútállomás környékén épült ki, a többszintes épületek és az elegáns villák nagy száma egészen városias képet kölcsönzött a városrésznek. Az újonnan megjelenő társadalmi réteg, a polgárság művelődési tereinek megteremtése, a gazdasági potenciál koncentrálódása is inkább Barcstelepre, mintsem az anyatelepülésre volt jellemző ebben az időben. Sokatmondó adat, hogy a Déli Vasút állomásai közül, az átmenő forgalmat tekintve Bécs és Trieszt után Barcs következett. A néha „kozmopolita fészek”-ként is emlegetett Barcstelepre érkező kereskedők és ügynökök a cégek és pénzintézetek mellett postát és távírdát, nyomdát, szállodát, fürdőt, kaszinót, színházat, éttermeket és vendéglőket egyaránt találhattak – írja Rózsás Márton beszámolójában.
- A helytörténész kutatásai szerint Barcstelep közigazgatásban Barcshoz tartozott, de magát önálló településnek tartotta, hisz saját vasúti megállója is volt. Kanitz Károly és lovag Pfeifer Leopold bécsi gabonakereskedők, hajótulajdonosok, még a vasútépítéssel egy időben, jó érzékkel telkeket vásároltak a Széchenyiektől Barcson, a Dráva-parton. Pfeifer itt építtette fel emeletes lakóházát, Kanitz pedig hat egyforma gabonaraktárát, melyből később kapták az épületek a ”Hatházak” nevet.
– Ez a hét épület lett az ez időben kialakulni kezdő Barcstelep magja. Velük szemben állt egykor Barcstelep szíve, a Hotel Garni, (később Dráva Szálloda), ennek részeként pedig Somogy megye első, állandó épületben működő színháza, mely a kaposvárit is két évvel megelőzve, 1909-ben nyílt meg – idézte Rózsás Márton.
Gyarmatárú kereskedő cégnek és egy világhírű zene pedagógusnak is Barcstelep adott otthont
– Barcstelep egyik jellemzője a vasúttal együtt érkezett tehetős polgári réteg által emeltetett városias jellegű házak alkotta eklektikus megjelenés volt. Az előbbieket jól példázza a Herczeg-féle villa szecessziós épülete (ma Coop irodaház) míg a Breuer Ferenc által emeltetett egyemeletes tömb (ma „Lépcsős” ABC) a mellette lévő (ma már nagyrészt lebontott) raktárakkal együtt egykor Magyarország egyik legnagyobb gyarmatáru kereskedő cégének, az 1878-ban alapított Breuer-cégnek adott otthont. Breuer Ferenc és családja a mai Széchényi-közi óvodának otthont adó villában lakott. Kremzir Miksa gabona- és fakereskedő cégének emeletes palotája (ma felújítva, átképző központ) amely szintén kirítt a szokványos kivitelű házak alkotta városképből, 1885-ben épült. Az egykor ezen a területen állt, két jelentősebb, városképi szempontból is fontos épületünket azonban ma már nem találhatjuk meg – számolt be róla a barcsi helytörténész.
- Rózsás Márton beszámolója szerint a Dorner-házban működött a századforduló idején a Kremzir, Dorner & Picker cég és a Magyar-Szlavon Kerületi Takarékpénztár is. Ami pedig a helytörténész szerint szintén érdekes lehet, hogy Picker Mór kereskedő családja valószínűleg itt is lakott, leánya, Varróné Picker Margit néven világhírű zenepedagógus lett. A ház másik helytörténeti érdekessége, hogy egy ideig itt lakott és itt is rendelt Dr. Horváth Béla, a Barcsra „száműzött” nagy hírű szemészprofesszor is, a Dráva menti trachoma legyőzője.
– A másik háznak, mely a Semmelweis utca és Széchényi utcai emeletes sarokház helyén állt, lovag Pfeifer Leopold, a Dráva Gőzhajózási Vállalat alapítója volt az építtetője, melynek a helyi emlékezet szerint kis tornya is volt, ahonnét a Dráván érkező hajókat és uszályokat időben észlelni lehetett. A II. világháború után sokáig elhagyottan állt, majd lakásokat alakítottak ki benne. Az 1970-es évek elején rövid ideig a Fővárosi Kézműipari Vállalat Barcsi Telepének adott otthont. A teljesen leromlott állapotú épületet 1978-ban lebontották – jegyezte meg Rózsás Márton.