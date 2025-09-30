szeptember 30., kedd

Európai szintű oktatás

2 órája

ADHD-s gyerekek, MI, kritikus gondolkodás: öt országban képezték tovább magukat a somogyi tanárok

Címkék#eszköz#Olaszország#módszertani#Völgye Technikum és Gimnázium#munka#diák#kompetencia#gyakorlat

Az európai ismeretek elsajátítása sok hasznos tudással jár, főleg, ha az oktatásról van szó. A somogyi tanárok öt ország tanulás módszertanait szívták magukba egy sikeres programnak köszönhetően.

Munkatársunktól
ADHD-s gyerekek, MI, kritikus gondolkodás: öt országban képezték tovább magukat a somogyi tanárok

16 somogyi tanár szerzett hasznos tudást az ”Együtt tanulni, együtt fejlődni” program keretein belül

Forrás: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium facebokk

2024. szeptember elsején indult az a projekt, melynek keretein belül 16 szakközépiskolai somogyi tanár utazhatott el Európa különböző országaiba, ahol olyan módszertani és technológiai ismereteket sajátíthattak el, melyek a somogyi diákok fejlődését európai színvonalon képes segíteni. Olaszország, Ausztria, Írország, Lengyelország és Észtország szerepelt az úti célok között, a hasznos tudás mellett rengeteg élménnyel gazdagokat a pedagógusok.

somogyi tanárok
Olaszországot is megjárták a somogyi tanárok
Forrás: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium facebokk

A somogyi tanárok nemzetközi tudást szívtak magukba

Projektünk 2024.szeptember 1-én indult és 2025.november 30-án záródik. Ez idő alatt 16 kolléga utazhatott Európa különböző országaiba (Olaszország, Ausztria, Írország, Lengyelország, Észtország). Célunk volt az oktatók tartalmi, módszertani és didaktikai munkájának optimalizálása érdekében új tanári módszerek tanulása, újabb IKT eszközök és digitális technológiák, külföldi jó gyakorlatok megismerése – mondta el Riklikné Földvári Anna, a barcsi KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium tanára, aki szintén részt vett a projektben. 

A projekt egyik fontos célja volt még továbbá, hogy a kiutazó oktatók idegennyelvi kompetenciáit is fejlesszék, s motiválják őket az új módszerek elsajátításához. – Az új módszerek elsajátításával képesek vagyunk diákjainkat a hatékony tanulásra ösztönözni, illetve nem titkolt célunk a korai iskolaelhagyók létszámát is csökkenteni és nem utolsó sorban az iskola hírnevét is erősíteni – tette hozzá a tanárnő. 

Az európai tanítási gyakorlat itthon is hasznosítható lehet
Forrás: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium facebokk
  • A projekt futamideje alatt 7 pedagógus szervezett tanfolyamon vesz részt. A kiválasztott tanfolyamok közül 3 új, innovatív módszereket mutatott be (mesterséges intelligencia, IKT eszközök használata), 2 a sajátos igényű gyerekekkel való foglalkozással volt kapcsolatos. A kurzus résztvevői megismerkedtek a projektalapú, feladatalapú és a kompetencia alapú tanulási módszerekkel, melyek elősegítik a tanulók alapvető készségeinek (például kritikus gondolkodás, problémamegoldás, együttműködés) fejlesztését. Megtanulták, hogyan építsék be ezeket a módszereket a tanítási gyakorlatukba.

Oktatásirányítás és menedzselés – hasznos tudás a szomszédoktól

– Kilenc pedagógus kolléga  (3-3-3) lengyel, ír és észt iskolákban végzett szakmai látogatást, amely során megismerkedtek a fogadó ország oktatási rendszerével, betekintést nyertek az iskolák mindennapi életébe. Célunk volt az alkalmazott tanítási módszerek megismerése, a siker titkainak azonosítása. Az iskolavezetés számára fontos volt az oktatásirányítás és a partneriskolák menedzselésének megismerése. Látogatásunk során bővítettük iskolánk nemzetközi kapcsolatait, így a jövőben remélhetőleg még sok közös munka vár a partnerintézményekre – mondta el Riklikné Földvári Anna. 

Az IKT eszközök tanításba bevezetett hatékonyságáról is sokat tanulhattak a tanárok
Forrás: KSZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium facebokk
  • Olaszországi útjuk alatt többek között az autizmus spektrumon lévő és az ADHD-val élő gyermekek és tinédzserek megértéséről és támogatásáról szóló ismereteiket bővítették. Betekintést nyerhettek abba is, hogy más országokban dolgozó csoporttársaik milyen pedagógiai munkát végeznek a sajátos nevelési igényű tanulók mindennapos tanítása és fejlesztése során. Szabadidejükben lehetőség nyílt arra is, hogy megcsodáljanak néhányat a toszkán régió és reneszánsz főváros Firenze varázslatos épületei és műkincsei közül, és látogatást tettek a Chianti borvidéken is.

 

