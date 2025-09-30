Kávéházi jazz a kiégés ellen – Cserháti Zsuzsa és a véletlen hozta össze a zenészeket

Amikor valaki már úgy zenélhet, hogy azt játszik, amit szeret, azt kétségkívül érezni lehet a játékán. Maga a zenész is remekül szórakozik a színpadon, hát még a közönsége. A Coffee Time Band Bárdudvarnokról indult, de ha egészen a gyökerekig mennék vissza, Budapest és Kaposvár felé kellene venni az irányt. A somogyi zenészek nem ma kezdték, de abbahagyni sem tervezik mostanában.

A somogyi zenészek kávéházi jazz zenét játszanak a kiégés ellen

Forrás: Fekete Lajos

Kávéházi jazz zene szól a somogyi zenészek repertoárjából

A Coffee Time Band egy kaposvári és bárdudvarnoki zenészekből álló jazz banda, bár ők maguk nem szeretik ezt a kifejezést használni. – Amikor kimondjuk, hogy jazz zenekar, akkor sokan megijednek, illetve zenészkörökben is ez talán egy kicsit nagyképű kijelentésnek is tűnhet tőlünk. Ezért szeretünk inkább úgy fogalmazni, hogy kávéházi jazz zenét játszó zenekar vagyunk, hiszen könnyebben emészthető műfajjal foglalkozunk. Én már 15 éve nem nyúltam hangszerhez, mikor újra rám talált a dolog – mesélte Fekete Lajos, a csapat zongoristája.

Lajos korábban is foglalkozott már zenéléssel, és az a 27 év pont elég volt a kiégéshez. Így, amikor Budapestről Bárdudvarnokra költöztek feleségével, hangszereinek nagy részét már eladta. Kivételt képezett egy tangóharmonika. – Éppen valami garázspakolásban voltam, vagy talán éppen keresgéltem valamit, amikor megtaláltam a harmonikát. El is akartam adni, de azért előtte még egyet-egyet csak játszottam rajta, amit persze a feleségem fel is vett, és meg is osztott valahol a közösségi médiában. Látta ezt a bárdudvarnoki kulturális vezető, Sziklai Ági, és megkért, hogy lépjek fel egy karácsonyi rendezvényen. Így kezdődött, ma pedig már több koncert is van mögöttünk – mesélte Fekete Lajos.

A ma már Bárdudvarnokon élő Fekete Lajos 15 év kihagyás után nyúlt újra hangszerhez

Forrás: Fekete Lajos

Nagy Diána énekesnő szintén bárdudvarnoki, és amikor látta Lajost fellépni, úgy döntött, felkéri egy közös fellépésre, egyetlen dal erejéig. – Amíg Dia nem említette, milyen dalról van szó, nem is akartam komolyan foglalkozni a dologgal. Ám amikor kiderült, hogy egy Cserháti dalt szeretne a színpadra állítani, nem tudtam nemet mondani – mesélte Lajos.