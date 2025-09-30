1 órája
Kávéházi jazz a kiégés ellen – Cserháti Zsuzsa és a véletlen hozta össze a zenészeket
A zene bármilyen műfajú is legyen segít kikapcsolni, ellazulni vagy éppen feszültséget levezetni. A somogyi zenészek ezt nagyon jól tudják, könnyedebb jazzt játszanak hallgatóságunknak, ami a kiégés ellen is jó lehet.
A somogyi zenészek a kiégés ellen játszanak
Forrás: Fekete Lajos
Amikor valaki már úgy zenélhet, hogy azt játszik, amit szeret, azt kétségkívül érezni lehet a játékán. Maga a zenész is remekül szórakozik a színpadon, hát még a közönsége. A Coffee Time Band Bárdudvarnokról indult, de ha egészen a gyökerekig mennék vissza, Budapest és Kaposvár felé kellene venni az irányt. A somogyi zenészek nem ma kezdték, de abbahagyni sem tervezik mostanában.
Kávéházi jazz zene szól a somogyi zenészek repertoárjából
A Coffee Time Band egy kaposvári és bárdudvarnoki zenészekből álló jazz banda, bár ők maguk nem szeretik ezt a kifejezést használni. – Amikor kimondjuk, hogy jazz zenekar, akkor sokan megijednek, illetve zenészkörökben is ez talán egy kicsit nagyképű kijelentésnek is tűnhet tőlünk. Ezért szeretünk inkább úgy fogalmazni, hogy kávéházi jazz zenét játszó zenekar vagyunk, hiszen könnyebben emészthető műfajjal foglalkozunk. Én már 15 éve nem nyúltam hangszerhez, mikor újra rám talált a dolog – mesélte Fekete Lajos, a csapat zongoristája.
- Lajos korábban is foglalkozott már zenéléssel, és az a 27 év pont elég volt a kiégéshez. Így, amikor Budapestről Bárdudvarnokra költöztek feleségével, hangszereinek nagy részét már eladta. Kivételt képezett egy tangóharmonika. – Éppen valami garázspakolásban voltam, vagy talán éppen keresgéltem valamit, amikor megtaláltam a harmonikát. El is akartam adni, de azért előtte még egyet-egyet csak játszottam rajta, amit persze a feleségem fel is vett, és meg is osztott valahol a közösségi médiában. Látta ezt a bárdudvarnoki kulturális vezető, Sziklai Ági, és megkért, hogy lépjek fel egy karácsonyi rendezvényen. Így kezdődött, ma pedig már több koncert is van mögöttünk – mesélte Fekete Lajos.
Nagy Diána énekesnő szintén bárdudvarnoki, és amikor látta Lajost fellépni, úgy döntött, felkéri egy közös fellépésre, egyetlen dal erejéig. – Amíg Dia nem említette, milyen dalról van szó, nem is akartam komolyan foglalkozni a dologgal. Ám amikor kiderült, hogy egy Cserháti dalt szeretne a színpadra állítani, nem tudtam nemet mondani – mesélte Lajos.
- Nagy Diána is Budapestről származik, és szintén van zenei előélete, hiszen korábban más zenekarokban is énekelt. Egy újabb fellépést követően a duó úgy érezte, jó lenne a hangzásvilágot kiegészíteni. Így találtak rá két zenésztársukra: Farkas Gábor basszusgitárosra, aki a Csiky Gergely Színházzal is szerződésben áll, és a Szombathelyi Savariában is játszik, illetve Varga Gáborra, aki szintén jelentős zenei előélettel rendelkezik, hosszú éveken keresztül külföldön élt és játszott. Nemrég költözött haza, nyugdíjas éveit tölti, és szívesen csatlakozott a zenekarhoz.
Hobbizenekar: élvezzük, hogy játszhatunk
– Mivel a két Gábornak elég sok más elfoglaltsága is van, nehéz összehozni a gyakori próbákat, de ezt nem is várjuk el tőlük. Mi annyit játszunk együtt, amennyi lehetőségünk adódik. Hobbizenekarként szerencsések vagyunk, hiszen azt játszunk, amit szeretnénk. Én egyébként csak ezzel a feltétellel fogtam bele újra a zenélésbe, és persze azzal a kikötéssel, hogy csak élőben vagyok hajlandó játszani. A gépi zenének sosem voltam híve, és nem is leszek soha. De a zenésztársaim is így gondolkodnak, így ezt nagyon könnyű megvalósítani – mesélte Fekete Lajos.
A Coffee Time Band neve tehát a kávéházi jazz zene műfajából ered. Remélhetőleg többször láthatjuk és hallhatjuk majd őket a jövőben Kaposváron és környékén. – Léptünk már fel Bárdudvarnokon a Bárdi Birtokon, ahol egy nagyon jó kis koncertet sikerült összehoznunk, közel 200 ember jött össze a bulin, illetve a Kaposvári Hanglemezbörzén is játszottunk József Tibor felkérésére. Dolgozunk egy demó készítésén is, amit mindenképp megosztunk a közönséggel, amint elkészül – tette hozzá a zenész.