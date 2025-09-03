Helyi közélet
1 órája
Sör és virsli mindenhol – ez vár ránk szombaton
Fotó: Vendel Lajos
– Szombaton, szeptember 7-én retro véradást tartanak Kaposváron és Siófokon – számolt be szerdán közösségi oldalán az Országos Vérellátó Szolgálat. – Sör-virsli menü, retró hangulat, meglepetések s persze a legfontosabb: életmentő véradás vár országszerte 29 helyszínen. Ha 18–65 év közötti, egészséges felnőtt vagy, és legalább 50 kg a testsúlyod, akkor itt a helyed!
Somogyban Kaposváron és Siófokon is várják a véradókat, pontos helyszínek és nyitvatartás: www.ovsz.hu/retro.
