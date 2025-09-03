szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Sör és virsli mindenhol – ez vár ránk szombaton

Címkék#Kaposvár#Siófok#országszerte#sör virsli#Országos Vérellátó Szolgálat#véradás#retró

Harsányi Miklós
Sör és virsli mindenhol – ez vár ránk szombaton

Fotó: Vendel Lajos

– Szombaton, szeptember 7-én retro véradást tartanak Kaposváron és Siófokon – számolt be szerdán közösségi oldalán az Országos Vérellátó Szolgálat. – Sör-virsli menü, retró hangulat, meglepetések s persze a legfontosabb: életmentő véradás vár országszerte 29 helyszínen.  Ha 18–65 év közötti, egészséges felnőtt vagy, és legalább 50 kg a testsúlyod,  akkor itt a helyed! 

Somogyban Kaposváron és Siófokon is várják a véradókat, pontos helyszínek és nyitvatartás:  www.ovsz.hu/retro.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu