Öröm, boldogság

3 órája

Sörfesztiválon mulattak a német közösség tagjai

Címkék#alkalom#Barcsi Hagyományőrző Egyesület#sörfesztivált#Örömtáncos#kultúra

Dombi Regina

Hatodik alkalommal rendezte meg a barcsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a hagyományos sváb sörfesztivált, melynek célja, a hogy a helyi sváb kultúrát és hagyományokat ápolja, és lehetőséget adjon a közösség tagjainak a találkozásra. A programban fellépett a Verőcei Gerlicék és a Barcsi Hagyományőrző Egyesület énekkara, valamint az Örömtáncosok és a Silver Goam is. 

 

