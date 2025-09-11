Sörfesztiválon mulattak a német közösség tagjai

Hatodik alkalommal rendezte meg a barcsi Német Nemzetiségi Önkormányzata a hagyományos sváb sörfesztivált, melynek célja, a hogy a helyi sváb kultúrát és hagyományokat ápolja, és lehetőséget adjon a közösség tagjainak a találkozásra. A programban fellépett a Verőcei Gerlicék és a Barcsi Hagyományőrző Egyesület énekkara, valamint az Örömtáncosok és a Silver Goam is.