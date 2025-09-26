szeptember 26., péntek

Internetes csalás

1 órája

Kolbásztöltőt és elektromos sokkolót is kínált a sorozatcsaló, rengeteg embert átvert az interneten

Aki fizetett az internetes eladónak, bánhatja. Kolbásztöltőt és sokkolót is kínált a sorozatcsaló, de megrendelt és kifizetett árut nem küldte.

Kovács Gábor László

Sorozatcsalót lepleztek le a somogyi rendőrök a Mátrix Projekt keretében. Az egyik legnagyobb közösségi média oldal adok-veszek csoportjaiban szedte áldozatait egy 34 éves karancslapujtői férfi. Késeket, késélezőt, kolbásztöltőt, de még sokkolót is kínált eladásra, amiket a gyanútlan vevők a vételár, vagy előleg átutalásával próbáltak megvásárolni tőle. Az áldozatok sosem kapták meg a termékeket, a pénz elküldése után a hirdető elérhetetlenné vált.

A sorozatcsaló Somogyban bukott le

  • A csaló 2023 decembere és 2024 októbere között 60 embert ejtett tévedésbe, a sértetteket több mint 900 ezer forinttal károsított meg.
  • A rendőrök a számlaforgalmi adatokat elemezve felkutatták az ügy áldozatait, a feltételezett elkövető bankszámláit zárolták, majd a férfit csalás vétség megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A vizsgálók a nyomozást befejezték, és az iratokat a napokban vádemelési javaslattal küldték meg a Kaposvári Járási Ügyészségnek. 

 

