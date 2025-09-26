Kolbásztöltőt és elektromos sokkolót is kínált a sorozatcsaló, rengeteg embert átvert az interneten

Sorozatcsalót lepleztek le a somogyi rendőrök a Mátrix Projekt keretében. Az egyik legnagyobb közösségi média oldal adok-veszek csoportjaiban szedte áldozatait egy 34 éves karancslapujtői férfi. Késeket, késélezőt, kolbásztöltőt, de még sokkolót is kínált eladásra, amiket a gyanútlan vevők a vételár, vagy előleg átutalásával próbáltak megvásárolni tőle. Az áldozatok sosem kapták meg a termékeket, a pénz elküldése után a hirdető elérhetetlenné vált.

Kolbásztöltőt és sokkolót is árult a sorozatcsaló

Fotó: MW

A sorozatcsaló Somogyban bukott le