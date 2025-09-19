Szeptemberi strandidő, az idei utolsó nyári hétvégére készülhetünk

Kitört a strandidő, méghozzá szeptember vége felé közeledve. A mostani napok időjárását döntően anticiklonális hatások alakítják, így a frontok elkerülik a Kárpát-medencét. A napos időben egyre inkább felmelegszik a levegő.

A szeptemberi strandidő meglehetősen szokatlan

Fotó: Krausz Andrea

Strandidő lesz a hétvégén

A felhők feloszlottak, túlnyomóan napos, száraz időszak köszönt be, méghozzá tartósan. Sokáig marad a kellemes idő, majd déli áramlással egyre melegebb léghullámok érik el hazánkat.

Szombattól egyre inkább 30 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Az éjszakák azonban továbbra is frissek lesznek, 12 fok Celsius fokot is mérhetünk.

Egyre melegebb levegő áramlik fölénk, így vasárnaptól keddig az ország egyes részein már 30 fok fölött alakul a csúcshőmérséklet. Még hétfőn is marad a szokatlan szeptemberi kánikula. Változás egy hullámzó hidegfront képében jövő hét közepén érkezhet. Az előrejelzések szerint az idei utolsó nyárias hétvégére készülhetünk, de reggel és este szükség lesz egy vastag pulóverre.