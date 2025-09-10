4 órája
Xanax helyett menj el keramikushoz – rátaláltunk a lelki boldogság titkára Somogyban
A téli hónapok nemcsak a rövid nappalok és a hosszú éjszakák miatt nehezebbek: ilyenkor gyakran a hangulatunk is szürkébbé válik. Pedig a testi-lelki egészségünkért bármikor tehetünk, akár egy új hobbi segítségével is. Egyre többen fedezik fel Somogyban a kreatív foglalkozások – például a kerámiázás – erejét, amely nemcsak kikapcsol, de bizonyítottan csökkenti a stresszt, közösséget ad, és igazi sikerélményt nyújt.
Közeleg a rövid nappalok és hosszú éjszakák téli korszaka, ilyenkor az átlagos kedvünk, hangulatunk is megváltozik. Szomorkásabbak, szürkébbek a mindennapok és nehezebben indulnak a reggeleink is. Nem csak ezek a nehezebb téli hónapok adnak okot arra, hogy foglalkozzunk önmagunkkal. Bármikor elkezdhetünk tenni egészségünkért, magunkért. Sokan nem is gondolják, hogy rengeteg alternatíva, köztük a kreatív foglalkozások is segítenek stressz szintünk csökkentésében.
Egyre többen választanak kreatív hobbit Somogyban
Az egész megyéből, sőt még Dunántúlról is érkeznek Kaposvárra, hogy részt vegyenek a Kerámia Klub által szervezett kreatív foglalkozásokon. A kis csoportos, maximum 8 fős foglalkozásokon, felnőttek alkotnak és szakadnak ki pár órára a rohanó hétköznapokból. Végig vezetett, tematikusan felépített alkalmakon vehetnek részt az érdeklődők.
– Egy elég pörgős munkában dolgoztam egy multi cégnél. A rohanó hétköznapokból szerettem volna kiszakadni, szerettem volna találni egy olyan programot vagy hobbit, ami ami lecsendesíti a gondolatokat, lelassítja az elmét, és ami által feltöltődhet az ember. Így találkoztam a kerámiázással, és innen indult minden. Elkezdtem komolyan foglalkozni a kerámiázással, úgyhogy a pszichológus diploma mellé elvégeztem a keramikus képzést is, hivatalosan is kerámikus lettem – mondta Tóth-Molnár Évi, a Kerámia Klub tulajdonosa
A köztudatban többnyire uralkodó tévhit, hogy a kreatív elfoglaltságok inkább gyermekek számára alkalmasak, valamint, ha nincs is nagy kézügyességünk és kreativitásunk sem, akkor nem is lehetünk benne sikeresek. A legegyszerűbb módja, hogy válasszunk egy vezetett foglalkozást, hogy az élmény és a kikapcsolódás garantált legyen. Csak a képzeletünk szab határt. Évi rengeteg tematikus, kis csoportos foglakozást tart, hogy mindenki megtalálja az érdeklődése szerinti legjobb választást. Az tematikus alkalmakon többek közt kávés csészéket, vacsora tálakat és számos más izgalmas, érdekes tárgyakat alkothatunk.
– Egy workshop körülbelül két órát ölel fel, ez alatt elkészítjük a folyamat kreatív részét, a formázást. Ez után a tárgyakat még nem tudják egyből magukkal vinni, egy körülbelül 4-5 hét alatt készülnek el teljesen. A legboldogabb pillanat, amikor a foglalkozásokon részt vett vendégek, eljönnek a már elkészült, kiégetett, mázolt alkotásokért, és látom az elégedettséget és a csillogást a szemükben – mesélte Évi
– A hétköznapokban rengeteg mindenen stresszelünk, aggódunk a jövőnkön és rágódunk a múltunkon. Elfelejtünk jelen lenni és megélni a valóban fontos pillanatokat, nem hagyunk időt a „mostra". A kreatív dolgok, foglalkozások elősegítik azt, hogy arra az időtartamra kiszakadjunk egy kicsit, csak magunkra fókuszáljunk és arra amivel éppen most foglalkozunk. A vendégeim rendszeresen mesélik a foglalkozás végén, hogy teljesen kikapcsolódtak és feltöltődtek. Van, aki már annyira rákapott a kerámiázásra, hogy azt mondja ez neki elengedhetetlen a lelki nyugalmához – mesélt büszkén vendégei visszajelzéseitől a terápiás keramikus.
Az alkotás érzése felbecsülhetetlen, és gyógyít is. A foglalkozásokon egyértelművé válik az üzenet: merjünk bátrak lenni, és belevágni egy új hobbiba és elfoglaltságba, hogy a hétköznapokban a vállunkat nehezítő stresszt csökkentsük.
Az alkotás csökkenti a stresszt
Egyre több kutatás igazolja: az alkotás, legyen az kerámia, festés, kötés vagy bármilyen kreatív tevékenység, képes csökkenteni a stresszt, növeli az életelégedettséget. Egy vizsgálat szerint már 45 perc kézműveskedés után mérhetően csökken a stresszhormon szintje a szervezetben. De nem csak a nyugodt elméért érdemes ragadni ecsetet vagy agyagot. A kézműves klubok és tanfolyamok valódi közösségeket építenek, ahol új barátságok születnek, csökken a magány, és sokan hosszú évek óta ott találják meg „a helyüket”. Ráadásul ezek az aprólékos mozdulatok élesítik a memóriát, fejlesztik a fókuszt, és sikerélményt adnak – ez az érzés pedig sokak szerint még a munkahelyi előléptetésnél is boldogítóbb.
Számos pozitív hatása van a kreatív elfoglaltságoknak
- Önbizalom növelése – a saját kézzel készített tárgyak sikerélményt adnak, ami pozitívan hat az önértékelésre.
- Közösségépítés – a kreatív klubokban, workshopokon új kapcsolatok születnek.
- Fókusz és türelem fejlesztése – az aprólékos munka megtanít a részletekre figyelni és türelmesen haladni.
- Új perspektívák nyitása – az alkotás során a problémamegoldó képesség is fejlődik, hiszen más szemszögből tanulunk nézni a dolgokra.
Kerámia Klub KaposváronFotók: Muzslay Péter
Kutatók, pszichológusok és neurológusok most már egyetértenek: az alkotás nem csupán hobbi – hanem a testi-lelki egészség egyik titkos kulcsa. És a legjobb rész? Soha nem késő elkezdeni. Lehetsz 24, 44 vagy akár 70 éves – a kezedben lévő anyag és a benned rejlő kreativitás bármikor képes újat adni az életedhez.