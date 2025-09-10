Xanax helyett menj el keramikushoz – rátaláltunk a lelki boldogság titkára Somogyban

Közeleg a rövid nappalok és hosszú éjszakák téli korszaka, ilyenkor az átlagos kedvünk, hangulatunk is megváltozik. Szomorkásabbak, szürkébbek a mindennapok és nehezebben indulnak a reggeleink is. Nem csak ezek a nehezebb téli hónapok adnak okot arra, hogy foglalkozzunk önmagunkkal. Bármikor elkezdhetünk tenni egészségünkért, magunkért. Sokan nem is gondolják, hogy rengeteg alternatíva, köztük a kreatív foglalkozások is segítenek stressz szintünk csökkentésében.

Kreatív foglalkozások csökkentik a stresszt. - Fotó: Muzslay Péter

Egyre többen választanak kreatív hobbit Somogyban

Az egész megyéből, sőt még Dunántúlról is érkeznek Kaposvárra, hogy részt vegyenek a Kerámia Klub által szervezett kreatív foglalkozásokon. A kis csoportos, maximum 8 fős foglalkozásokon, felnőttek alkotnak és szakadnak ki pár órára a rohanó hétköznapokból. Végig vezetett, tematikusan felépített alkalmakon vehetnek részt az érdeklődők.

– Egy elég pörgős munkában dolgoztam egy multi cégnél. A rohanó hétköznapokból szerettem volna kiszakadni, szerettem volna találni egy olyan programot vagy hobbit, ami ami lecsendesíti a gondolatokat, lelassítja az elmét, és ami által feltöltődhet az ember. Így találkoztam a kerámiázással, és innen indult minden. Elkezdtem komolyan foglalkozni a kerámiázással, úgyhogy a pszichológus diploma mellé elvégeztem a keramikus képzést is, hivatalosan is kerámikus lettem – mondta Tóth-Molnár Évi, a Kerámia Klub tulajdonosa

Tóth-Molnár Évi a Kreatív Kerámia klub alkotó stúdió megálmodója - Fotó: Muzslay Péter

A köztudatban többnyire uralkodó tévhit, hogy a kreatív elfoglaltságok inkább gyermekek számára alkalmasak, valamint, ha nincs is nagy kézügyességünk és kreativitásunk sem, akkor nem is lehetünk benne sikeresek. A legegyszerűbb módja, hogy válasszunk egy vezetett foglalkozást, hogy az élmény és a kikapcsolódás garantált legyen. Csak a képzeletünk szab határt. Évi rengeteg tematikus, kis csoportos foglakozást tart, hogy mindenki megtalálja az érdeklődése szerinti legjobb választást. Az tematikus alkalmakon többek közt kávés csészéket, vacsora tálakat és számos más izgalmas, érdekes tárgyakat alkothatunk.

– Egy workshop körülbelül két órát ölel fel, ez alatt elkészítjük a folyamat kreatív részét, a formázást. Ez után a tárgyakat még nem tudják egyből magukkal vinni, egy körülbelül 4-5 hét alatt készülnek el teljesen. A legboldogabb pillanat, amikor a foglalkozásokon részt vett vendégek, eljönnek a már elkészült, kiégetett, mázolt alkotásokért, és látom az elégedettséget és a csillogást a szemükben – mesélte Évi