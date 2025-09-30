Testnevelés órán szenvedett súlyos balesetet Tabon egy kisgyermek – lezárult a vizsgálat

Sajnálatát fejezi ki a sérült kisgyermek esetével kapcsolatban a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda fenntartója. A Kaposvári Egyházmegye közleményében azt írta, megteszi a szükséges intézkedéseket az iskolaudvar további komfortosabbá tételéért és fejlesztéséért. Mint korábban megírtuk, egyik olvasónk jelezte: súlyos balesetet szenvedett egy kisgyermek a tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvodában. A hírportálunknak küldött levélben ezt írta: „A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda udvarán lehelyezett mászókáról esett le a gyermek, akinek súlyos sérülése miatt speciális orvos kellett, hogy műteni tudják Pécsett. Az iskola hallgat, pedig nem szabályosan volt lehelyezve a játék, és az egész udvar balesetveszélyes."

Súlyos balesetet szenvedett Tabon a kisgyermek – kivizsgálták.

Fotóillusztráció: Shutterstock

Súlyos balesetet szenvedett, mert a tiltás ellenére felmászott egy mobil játékra – írja a fenntartó

Az iskola fenntartója válaszokat ígért az esettel kapcsolatban, amit most el is küldött. Azt írták: "A tabi Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda egy hétéves tanulója 2025. szeptember 24-én, testnevelés óra közben balesetet szenvedett.

A baleset körülményeit az intézmény és a fenntartó együttesen vizsgálta ki, melyben megállapításra került, hogy az esettel kapcsolatban sem szakmai jellegű, sem emberi mulasztás nem történt. A korábbi sajtóértesülésekkel ellentétben az intézmény területén nem található telepített mászóka, a sérülést elszenvedő gyermek – többszöri pedagógusi kérés és tiltás ellenére – felmászott egy mobil játékra, amelyről szerencsétlenül a könyökére esett és súlyosan megsérült."

Megteszik az intézkedéseket

Mint írták: "Az intézmény a balesetet követően azonnal értesítette a mentőket, akik rövid időn belül a helyszínre érkeztek és szakszerűen ellátták a sérült gyermeket. A szülőket is azonnal értesítették az intézmény munkatársai, az édesanya a helyszínre sietett. A mentőben a főigazgató asszony elkísérte a tanulót a kórházig, ahol a gyermek műtéti beavatkozáson esett át. Az esetről baleseti jegyzőkönyv készült, melyet az édesapa személyesen vett át az intézményvezetőtől, ezt aláírásával is igazolta."

A Kaposvári Egyházmegye közölte azt is: Az iskolába járó tanulók biztonságát és érdekeit szolgálva a fenntartó megteszi a szükséges intézkedéseket az iskolaudvar további komfortosabbá tételéért és fejlesztéséért. Az intézmény és a fenntartó munkatársai egyaránt sajnálatukat fejezik ki az esettel kapcsolatban, és valamennyien szívből kívánják a gyermek teljes gyógyulását, felépülését.