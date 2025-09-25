Súlyos baleset: szalagkorlátnak csapódott egy autó a füredi körforgalomnál

– Két személyautó ütközött össze csütörtökön reggel Kaposvár külterületén, a kaposfüredi körforgalom után - közölte a Sonline.hu-val Mihályka Szabina, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. – Az ütközés következtében az egyik autós szalagkorlátnak csapódott és kitört a jármű egyik kereke. Ezt az autót a kaposvári hivatásos tűzoltók áramtalanították.

A két autóban összesen hárman utaztak, a szalagkorlátnak ütközött járművezetője megsérült, őt a mentők kórházba szállították. A helyszínelés ideje alatt rendőri iránytás mellett haladt a forgalom.