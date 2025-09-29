Hírességeket gyógyított és megverte a halált a balatoni orvos – legenda lett a módszeréből

Sümegi József nem a tó vidékéről származott, hanem Szilasbalhásról (később Mezőszilas), Fehér vármegyéből. Eredetileg a Singer nevet viselte, és már az anyai nagyapja is az orvosi hivatást választotta, valamint apja, Sümegi Jakab szintén községi orvos lett Szilasbalháson. A Monarchia idején Sümegi József katonaorvosi tisztet töltött be, majd tartalékos állományba került, később leszerelt, és megházasodott. Kapcsolata Balatonfüreddel 1897-ben kezdődött, amikor családjával Esterházy László nyaralójában üdültek. 1903-ban kezdte meg fővárosi – Erzsébet körúti – rendeléseit, amelyet nyáron a balatonfüredi szolgálattal váltott fel.

Sümegi József Füredi rendelőjében május 1-jétől, az utószezon végéig tartózkodott.

Füredi rendelőjében május 1-jétől, az utószezon végéig, szeptember 30-ig tartózkodott. Kezdetben Balatonfüred ma is híres cukrászdájában, az egykori Fittler villában rendelt, s már egy 1905-ben kelt újsághír is ódákat zengett róla: „Sümegi modern orvos, kinek mint a modern írónak, az intellektus arra való, hogy oly tökéletesen és biztos elképzeléssel tudjon együtt érezni azzal, aki előtte áll, hogy szinte önmagán tudja kimérni, mi baja a másiknak. Enélkül nem is lehetne a gyógyítást hozzá individualizálni ahhoz, hogy nincs a világon két beteg, aki ugyanazon bajnak ugyanazon stádiumában, ugyanazon mód volna beteg. Minden stádiumú szívbeteg tolongott is az idén Füreden, a Sümegi doktor stetoskópja körül, nagy harczokat viván, mig sorra kerülhetett a szénsavas fürdőben. Győztes csata után tér vissza fővárosi gyakorlatához Sümegi doktori csata után, melyben a halált verte meg és életeket nyert.” 1908-tól az Engel villában praktizált, melynek falán 1986 óta emléktábla is hirdeti tevékeny füredi éveit. 1941-től 1943-ig rendelője a Stefánia szállóban működött.

Sümegi József balneológusként is tevékenykedett

A balatoni fürdőtelepi orvosok alapos képzettségük miatt a korszakban nagy társadalmi elismertséggel rendelkeztek, de Sümegi rangját emelte, hogy orvosi tisztsége mellett balneológusként is tevékenykedett. A balneológia a korszak egyik kibontakozóban lévő szaktudomány ága volt, amely a klimatikus fürdőhelyek betegekre gyakorolt élettani hatásaival foglalkozott. Munkájának sikerességében az is közrejátszott, hogy nem csak a Balaton különleges adottságait, hanem a magas ásványi anyag tartalmú füredi savanyúvízet is alkalmazta speciális terápiái során. Kúrái ugyanis több elemből álltak: lég-, nap- és kádfürdő kezelést használt a különféle mozgásszervi, gyomor-, szív- és neurotikus betegségben szenvedők esetében. Bár betegei között olyan hírességek is volt, mint a Füreden nyaralóval rendelkező Blaha Lujza, és igen sokan kértek tőle orvosi tanácsokat, Sümegi doktor a hazai tudományos élet, a füredi orvoshetek rendszeres előadója is volt. De felemelte hangját a Balaton fejlesztése, a balatoni kultúra ápolása ügyében. Kis könyvet is írt, a Balaton gyógytényezői címmel.