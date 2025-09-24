5 órája
Kinyitottuk a panaszládát: hiába gyűjtötte össze a használt sütőolajat, nem vitték el tőle a szállítók
Azzal keresett meg minket egy kaposvári olvasónk, hogy habár ő szorgalmasan gyűjti a sütőolajat családi házánál, mégsem mindig viszik azt el. Az eset nem egyszeri, mint mondta, már máskor is előfordult, hogy jött a gyűjtőkocsi, de nem ürített.
Kaposváron 2022 óta működik a házhoz menő használt sütőolaj-gyűjtés. A rendszert az országban először Kaposváron vezették be, hogy a lakosok környezetkímélő módon szabadulhassanak meg a feleslegessé vált olajtól. A begyűjtés általában kéthetente történik: ilyenkor a kijelölt napon a ház elé tehetik ki a kaposváriak a kannákba gyűjtött olajat, amelyet a gyűjtőautó elszállít. Ha elszállítja, egy olvasónk ugyanis arra panaszkodott, hogy tőle már többször nem vitték el.
Egy kaposvári nő azzal kereste meg szerkesztőségünket, már harmadszor fordult elő, hogy nem vitték el a kihelyezett olajat, noha reggel 7 órakor a ház elé tette a kannákat. Elmondása szerint férje szemtanúja volt annak, hogy a gyűjtőautó az utcában járt, de az olajat mégsem vitte el. – Az ügyfélszolgálatnál panaszt tettem és amikor érdeklődtem, hogy mi van az ügyemmel, azt a választ kaptam, hogy még nem telt le a 15 nap, így nincs okom reklamálni. Később viszont egy e-mailben azt írták, mintha én nem is tettem volna ki az olajat. Ez teljesen abszurd, hiszen pontosan tudom, hogy ott volt, fogalmazott a panaszos asszony.
Hangsúlyozta, környezettudatosan gyűjti a használt olajat, sosem öntötte ki, és korábban mindig leadta a gyűjtőpontokon. Most azonban attól tart, hogy a következő elszállításig – amely csak október végén lesz – gondot okoz számára a felhalmozódó mennyiség. – Én csak szeretném, ha elismernék, hogy valóban kitettem az olajat, tette hozzá.
Megkerestük a szolgáltatást végző Kapos Holdingot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy Kaposváron az idei évben augusztus 31-ig 7.896 kilogramm használt étolajat gyűjtöttek be. Kiemelték: hasonló bejelentések nem jellemzőek, amennyiben érkezik panasz, azt minden esetben alaposan kivizsgálják és munkatársaik azonnal intézkednek. – Járműveink fel vannak szerelve nyomkövetővel, így ellenőrizni tudjuk a begyűjtési köröket, azok útvonalait. A beérkező panaszoktól függetlenül minden gyűjtési napon flottakövető rendszerrel ellenőrizzük a begyűjtő jármű GPS-adatait és útvonalát. Amennyiben a szolgáltatás elmaradt, azt pótoljuk a következő alkalommal, és elszállítjuk a használt sütőolajat, fogalmaztak sajtóválaszukban.
Miért fontos a használt sütőolaj szelektív gyűjtése?
A elhasznált étolaj a lefolyóba öntve komoly károkat okozhat: eldugíthatja a csatornahálózatot, szennyezi a talajt és a vizeket. Már egyetlen liter olaj is több ezer liter élővizet tehet ihatatlanná. A gyűjtés során leadott olaj viszont újrahasznosítható, például biodízel-alapanyagként, így nem terheli a környezetet.