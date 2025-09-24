Kinyitottuk a panaszládát: hiába gyűjtötte össze a használt sütőolajat, nem vitték el tőle a szállítók

Kaposváron 2022 óta működik a házhoz menő használt sütőolaj-gyűjtés. A rendszert az országban először Kaposváron vezették be, hogy a lakosok környezetkímélő módon szabadulhassanak meg a feleslegessé vált olajtól. A begyűjtés általában kéthetente történik: ilyenkor a kijelölt napon a ház elé tehetik ki a kaposváriak a kannákba gyűjtött olajat, amelyet a gyűjtőautó elszállít. Ha elszállítja, egy olvasónk ugyanis arra panaszkodott, hogy tőle már többször nem vitték el.

Hiába gyűjtötte össze, a sütőolajat nem vitték el. Fotó: Illusztárció

Egy kaposvári nő azzal kereste meg szerkesztőségünket, már harmadszor fordult elő, hogy nem vitték el a kihelyezett olajat, noha reggel 7 órakor a ház elé tette a kannákat. Elmondása szerint férje szemtanúja volt annak, hogy a gyűjtőautó az utcában járt, de az olajat mégsem vitte el. – Az ügyfélszolgálatnál panaszt tettem és amikor érdeklődtem, hogy mi van az ügyemmel, azt a választ kaptam, hogy még nem telt le a 15 nap, így nincs okom reklamálni. Később viszont egy e-mailben azt írták, mintha én nem is tettem volna ki az olajat. Ez teljesen abszurd, hiszen pontosan tudom, hogy ott volt, fogalmazott a panaszos asszony.

Hangsúlyozta, környezettudatosan gyűjti a használt olajat, sosem öntötte ki, és korábban mindig leadta a gyűjtőpontokon. Most azonban attól tart, hogy a következő elszállításig – amely csak október végén lesz – gondot okoz számára a felhalmozódó mennyiség. – Én csak szeretném, ha elismernék, hogy valóban kitettem az olajat, tette hozzá.

Megkerestük a szolgáltatást végző Kapos Holdingot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy Kaposváron az idei évben augusztus 31-ig 7.896 kilogramm használt étolajat gyűjtöttek be. Kiemelték: hasonló bejelentések nem jellemzőek, amennyiben érkezik panasz, azt minden esetben alaposan kivizsgálják és munkatársaik azonnal intézkednek. – Járműveink fel vannak szerelve nyomkövetővel, így ellenőrizni tudjuk a begyűjtési köröket, azok útvonalait. A beérkező panaszoktól függetlenül minden gyűjtési napon flottakövető rendszerrel ellenőrizzük a begyűjtő jármű GPS-adatait és útvonalát. Amennyiben a szolgáltatás elmaradt, azt pótoljuk a következő alkalommal, és elszállítjuk a használt sütőolajat, fogalmaztak sajtóválaszukban.