„A múltról szólni harag és elfogultság nélkül kell..." Szakály Sándor elnyerte a Magyar Örökség díjat
Budapesten a Ráday Házban rendezték meg a Magyar Örökség díjátadó ünnepséget, ahol több kiváló személyt is elismertek. A díjazottak között volt Szakály Sándor is, aki a magyar had- és sporttörténet kutatásában ért el kiemelkedő eredményeket.
Budapesten a Ráday Ház dísztermében rendezték meg szombaton délelőtt a Magyar Örökség díjátadó ünnepséget. Az elismerést hat kiváló teljesítményt nyújtó személy, illetve intézmény mellett a törökkoppányi gyökerű, s a főváros és Balatonföldvár között ingázó Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész professzor, a Duna Televízió egykori alelnöke, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója is megkapta.
Szakály Sándor elnyerte a Magyar Örökség díjat
A 70. születésnapjára készülő jeles kutatóprofesszort, aki számos társadalmi megbízatás mellett a Berzsenyi Társaság, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, Kovács István történész, polonista, költő és műfordító méltatta, aki egykor az Eötvös Kollégiumban volt nevelőtanára. Laudációjából kiderült: 1976 őszén a földkerekségen eladdig egyedülálló kezdeményezésként a kollégiumban Olimpiatörténeti Szeminárium indult, melynek a kaposvári Munkácsy gimnázium egykori diákja volt a „hajtómotorja”. Az akkori vendégek – Elek Ilona, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Gerevich Aladár – vallomásaiban ott lüktetett a történelem. Például a Hitler karlendítése alatt megrendezett berlini olimpia, amelyen már Helsinkit megelőzően 16 érmet szereztünk. A sporttörténészként és egy időben a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának oktatójaként is bizonyító Szakály Sándor hangsúlyozta: ezek az olimpiai érmek annak a Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége alatt sporttal kapcsolatban hozott LIII. törvénycikknek az eredményei, amely előírta, hogy minden ezer főnél nagyobb létszámmal működő üzem, gyár és így tovább… sporttereket, fürdőhelyeket, testgyakorlásra alkalmas helyeket kell, hogy létrehozzon”. Ma e „sportterek” helyén plázák, benzinkutak, gyorséttermek állnak.
A laudáló történész arra is emlékeztetett: Szakály Sándor Kéri Kálmán pályaképét felvázoló esszéjében írta, hogy „a ʼ70-es évek végén, ʼ80-as évek elején fiatal történészek jelentek meg a Hadtörténeti Intézetben és Hadtörténelmi Levéltárban, akik már ideológiai megkötések és a háború utáni évtizedekben kialakult sztereotípiák nélkül akarták vizsgálni Magyarország hadtörténetét”. Tudjuk, Sándor közéjük tartozott – jegyezte meg, majd arra utalt: Szakály Sándor a legújabb kori magyar történelem kiátkozottjaival akart foglalkozni: csendőrökkel, meghurcolt, bebörtönzött, kivégzett katonatisztekkel, és a magyarságra zúduló olyan közösségi tragédiákkal, mint Trianon, a Don-kanyar, a német megszállás és következménye, a kiválási kísérlet kudarca… Felkutatta az idehaza és a nagyvilágban szétszóródott, még élt tanúságtevőket is, és felkészültségével, nyíltságával szóra tudta bírni őket. Vallomásaik tölthetik ki a megsemmisült, megsemmisített, zsákmányul elvitt dokumentumok hiányát.
Ezt követően néhány kötetcímet említett a bámulatos életműből – A magyar tábori csendőrség története 1938–1945, A magyar katonai felső vezetés 1938–1945, Volt-e alternatíva? Magyarország a második világháborúban, Trianon, honvédség, háború, sport. Válogatott írások Magyarország XX. századi történelméről – és kiemelte azt is: a díjazott a Hadtörténeti Intézet bécsi kirendeltségének helyettes vezetőjeként és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában tudományos kutatóként dolgozva fizikailag és szellemileg „a források bűvöletében” élt. Nyomatékosította: a forrásokra alapoz a történész, de feltárásuk nem jogosítja fel őt arra, hogy az ilyen vagy olyan indokkal föléjük emelt pódiumról erkölcsileg ítélkezzen. Vitatársai ezen ítélkezés elmaradása miatt kövezték meg nemegyszer.
Kovács István Szakály szakmai ars poeticájára, tudományos-erkölcsi sorvezetőjére is utalt, miszerint a múltról szólni harag és elfogultság nélkül kell.
A kitüntetett hetek
- Az 1995-ben életre hívott Magyar Örökség Díj a világ magyarságának „Szellemi Becsületrendje.” Azon személyeknek, intézményeknek és csoportoknak adható, akik, illetve amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Szakály Sándoron kívül ezúttal Dombóvári János és a Lavotta János Kamarazenekar magyar kultúráért végzett szolgálata, a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves teljesítménye, Potápi Árpád János nemzetépítő szolgálata, Szakács Imre László festőművész életműve, a Solaris együttes nemzetközileg is elismert zeneművészete, a nagybányai Teleki Magyar Ház magyar kultúráért végzett szolgálata kapta. A díj nem jár pénzjuttatással, kizárólag egy merített papíron kiállított, A3 méretű oklevél, s egy, a Szent Koronát ábrázoló nemesfém jelvény a jutalom. A kitüntetettek okleveléről készül egy kisebb másolat is, amely bekerül a bőrkötéses „Aranykönyvbe”. Az eddig betelt négy „Aranykönyvet” a szintén Magyar Örökség Díjjal kitüntetett Magyar Nemzeti Múzeum őrzi.