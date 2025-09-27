„A múltról szólni harag és elfogultság nélkül kell..." Szakály Sándor elnyerte a Magyar Örökség díjat

Budapesten a Ráday Ház dísztermében rendezték meg szombaton délelőtt a Magyar Örökség díjátadó ünnepséget. Az elismerést hat kiváló teljesítményt nyújtó személy, illetve intézmény mellett a törökkoppányi gyökerű, s a főváros és Balatonföldvár között ingázó Szakály Sándor Széchenyi-díjas történész professzor, a Duna Televízió egykori alelnöke, a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója is megkapta.

Szakály Sándor professzor gyakori vendég Somogyban

Fotó: Kurucz Árpád

Szakály Sándor elnyerte a Magyar Örökség díjat

A 70. születésnapjára készülő jeles kutatóprofesszort, aki számos társadalmi megbízatás mellett a Berzsenyi Társaság, valamint a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke, Kovács István történész, polonista, költő és műfordító méltatta, aki egykor az Eötvös Kollégiumban volt nevelőtanára. Laudációjából kiderült: 1976 őszén a földkerekségen eladdig egyedülálló kezdeményezésként a kollégiumban Olimpiatörténeti Szeminárium indult, melynek a kaposvári Munkácsy gimnázium egykori diákja volt a „hajtómotorja”. Az akkori vendégek – Elek Ilona, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Gerevich Aladár – vallomásaiban ott lüktetett a történelem. Például a Hitler karlendítése alatt megrendezett berlini olimpia, amelyen már Helsinkit megelőzően 16 érmet szereztünk. A sporttörténészként és egy időben a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának oktatójaként is bizonyító Szakály Sándor hangsúlyozta: ezek az olimpiai érmek annak a Klebelsberg Kuno kultuszminisztersége alatt sporttal kapcsolatban hozott LIII. törvénycikknek az eredményei, amely előírta, hogy minden ezer főnél nagyobb létszámmal működő üzem, gyár és így tovább… sporttereket, fürdőhelyeket, testgyakorlásra alkalmas helyeket kell, hogy létrehozzon”. Ma e „sportterek” helyén plázák, benzinkutak, gyorséttermek állnak.

A laudáló történész arra is emlékeztetett: Szakály Sándor Kéri Kálmán pályaképét felvázoló esszéjében írta, hogy „a ʼ70-es évek végén, ʼ80-as évek elején fiatal történészek jelentek meg a Hadtörténeti Intézetben és Hadtörténelmi Levéltárban, akik már ideológiai megkötések és a háború utáni évtizedekben kialakult sztereotípiák nélkül akarták vizsgálni Magyarország hadtörténetét”. Tudjuk, Sándor közéjük tartozott – jegyezte meg, majd arra utalt: Szakály Sándor a legújabb kori magyar történelem kiátkozottjaival akart foglalkozni: csendőrökkel, meghurcolt, bebörtönzött, kivégzett katonatisztekkel, és a magyarságra zúduló olyan közösségi tragédiákkal, mint Trianon, a Don-kanyar, a német megszállás és következménye, a kiválási kísérlet kudarca… Felkutatta az idehaza és a nagyvilágban szétszóródott, még élt tanúságtevőket is, és felkészültségével, nyíltságával szóra tudta bírni őket. Vallomásaik tölthetik ki a megsemmisült, megsemmisített, zsákmányul elvitt dokumentumok hiányát.