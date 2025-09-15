Szakmai úton jártak a diákok

A somogyzsitfai Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 9. és 10. osztályos tanulói – az osztályfőnökök kíséretében – szakmai tanulmányúton vettek részt Kaposváron és környékén.

– Az Erdők Házában, a Deseda Parkerdőben és Arborétumban, valamint a Fekete István Látogatóközpontban is tartalmas, élménydús programokon vehettek részt – tájékoztatott a középiskola. – A diákok interaktív bemutatók és kerületvezető erdész által vezetett szakmai túra során ismerkedtek meg a térség erdeinek élővilágával, az erdőgazdálkodás gyakorlati kérdéseivel, valamint a klímaváltozás okozta kihívásokkal.

A tanulmányút során betekintést nyerhettek a fenntartható erdő- és vadgazdálkodás mindennapjaiba, megismerkedtek a Deseda-tó ökológiai jelentőségével, és közvetlen tapasztalatot szereztek a térség természeti értékeiről és gazdag élővilágáról.