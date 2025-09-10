Szakmák Európa-bajnoksága: a kaposvári versenyző menyasszonyi és kifutó frizurát készít!

– A felvonuló résztvevő országok között a Magyar Csapat versenyzői is magasan lengették hazánk lobogóját – számolt be szerdán a Kaposvári Szakképzési Centrum. – Köztük volt Kovács Lajos is, aki a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában sajátította el a fodrász szakmát.

Szerdán élesben is indulnak a versenyek, volt diákjuknak elsőként azt kell megmutatnia, milyen menyasszonyi és kifutó frizurát tud készíteni.