Szakmák Európa-bajnoksága: a kaposvári versenyző menyasszonyi és kifutó frizurát készít!

Címkék#Szakmák Európa-bajnoksága#frizura#fodrász

Kedden este kezdetét vette a szakmák Európa-bajnoksága Dániában, egy látványos és emelkedett hangulatú nyitóceremóniával.

Harsányi Miklós

– A felvonuló résztvevő országok között a Magyar Csapat versenyzői is magasan lengették hazánk lobogóját – számolt be szerdán a Kaposvári Szakképzési Centrum.  – Köztük volt Kovács Lajos is, aki a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában sajátította el a fodrász szakmát. 

Szerdán élesben is indulnak a versenyek, volt diákjuknak elsőként azt kell megmutatnia, milyen menyasszonyi és kifutó frizurát tud készíteni.

 

