Verseny
21 perce
Szakmák Európa-bajnoksága: a kaposvári versenyző menyasszonyi és kifutó frizurát készít!
Kedden este kezdetét vette a szakmák Európa-bajnoksága Dániában, egy látványos és emelkedett hangulatú nyitóceremóniával.
– A felvonuló résztvevő országok között a Magyar Csapat versenyzői is magasan lengették hazánk lobogóját – számolt be szerdán a Kaposvári Szakképzési Centrum. – Köztük volt Kovács Lajos is, aki a KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskolában sajátította el a fodrász szakmát.
Szerdán élesben is indulnak a versenyek, volt diákjuknak elsőként azt kell megmutatnia, milyen menyasszonyi és kifutó frizurát tud készíteni.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre