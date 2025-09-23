Bővítették a KÁN versenyprogramját, a talajművelés került a fókuszba

szeptember 24., szerda

Tizenöt év után kibővítik a korábbi szántóversenyt az idei KÁN rendezvényein, az ország egyik legnagyobb agrárrendezvényén komplexebb formában a talajművelés kerül majd fókuszba.

Kovács Gábor László
A kaposvári szántóverseny hagyománnyá vált az eltelt másfél évtized alatt. A kijelölt pályákon rendszeresen dübörgött az erőgép flotta, népes közönség figyelte a csapatok felvonulását, fotók és videók rögzítették a versenyzőket. Az idén módosult a KÁN programja, tudtuk meg Gyuricza Csaba rektortól (MATE), aki elmondta, hogy a korábbi verseny helyett, alkalmazkodva a globális és lokálisan is egyre érezhetőbb lokális kihívásokhoz, az idén először rendezik meg a talajművelési versenyt.

Talajművelés a fókuszban 

Nincs szó a korábbi szántóverseny tiltásáról, talajművelési versenyre váltják a megmérettetést, mely komplexebb tudást, komplexebb felkészülést is igényel a versenyzőktől a csütörtökön kezdődő KÁN Egyetemi Napokon. A váltásnak természetesen megvolt a maga oka, sőt nyomós érvek szólnak mellette. 

Tarlóápolás lép a szántás helyébe

Az ekét leváltották, és szántás helyett tarlóápolási versenyt rendeznek az idén, ami illeszkedik a fenntartható, környezettudatos gazdálkodási technológiába, s ma egyre népszerűbb, felelte kérdésünkre Princz Zoltán, a MATE Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum igazgatója. 

–  Arra gondoltunk, hogy mi is inkább ezt az utat járnánk – mondta Princz Zoltán. – A fiatalok megmutathatják, hogy a gyakorlatban mit tudnak, fejleszthetik a tudásukat úgy, hogy a korszerű elvárásoknak meg tudnak felelni. Az idén 20 versenyző nevezett, tehát abszolút nincs arról szó, hogy bármi is megszűnne.  

A talajápolást különböző eszközökkel, grubberekkel végzik, több kategóriában is meghirdették a versenyt, de ez vált be, magyarázta. A szántóversenynek ugyan volt hagyománya, de próbálják követni az ökológiai szempontból megfelelő megoldásokat, ezért nevezték át a rendezvényt a Dél-Dunántúli Középiskolások Talajművelő Versenyének. Hasonlót csupán egyetlen intézmény szervez még az országban. Nemzetközi az érdeklődés, mert a határon túlról, Horvátországból és a Vajdaságból is érkeznek versenyzők. 

Minimalizálni kell a talaj bolygatását

– Nem arról van szó, hogy az ekét ki kellene dobni, de minimalizálni kell a talaj bolygatását – válaszolta érdeklődésünkre Nagy János, a bőszénfai szarvasfarm vezetője, megindokolva a szemléletváltás szükségességét. – A nagy erőgépekkel ugyanis túlműveltük a talajt, és technológiai megoldásokkal próbáltuk helyettesíteni a biológiai folyamatokat. Ennek az lett a következménye, hogy a talaj szervesanyag-tartalma lecsökkent, a humusztartalma 1-1,5 százalék körül jár. Szántáskor vagy a talaj fokozott és gyakori művelésével vizet veszítünk, és tönkretesszük a talaj szerkezetét, emiatt nem működik a talaj biológiai rendszere megfelelően. Ezt műtrágyával igyekeztünk pótolni, ami szintén negatívan hat a talajra. Az elmúlt 30 év nagyüzemi és intenzív talajművelési módszereit kell átértékelni és más megoldásokat találni.    

30 éven át vizsgálta a talajművelést a rektor

Alapvetően szántásellenesként határozta meg önmagát Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem rektora, a Sonline.hu-nak adott korábbi interjújában. Harminc éven keresztül vizsgálta a talajművelési rendszerek hatását, és az elmúlt években zajló klímaváltozás és a talajok állapotromlása miatt szerinte ki kell mondani, hogy a szántásmellőzés irányába kell elmenni, tette hozzá. 

  • Vannak olyan technológiák, mint a nyári szántás, melyeknek a betiltását sem tartaná ördögtől valónak, mert semmilyen érv nem szól mellette. De az őszi és a hagyományos szántással kapcsolatban is úgy vélte, hogy a talaj folyamatos és lassú leépülését okozza. Ha ezen nem változtatunk, egy-két évtizeden belül elsivatagosítjuk a termőtalajaink jelentős részét. 

 

 

