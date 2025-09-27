Szarvasbőgés a lakótelepen: ilyen, amikor betévednek az állatok az emberkertbe

Nem úgy Nógrádban, ahol a közelmúltban egy salgótarjáni lakótelepen sikerült lencsevégre kapni őket – éppen szarvasbőgés közben. A felvételen az állatok mit sem törődtek sem az emberekkel, sem a kamerákkal, és a természet nagy színpada egészen szokatlan díszletek között tárult a szemlélők elé.

Somogyban persze nem ritka, hogy szarvasok tűnnek fel az erdőkben vagy akár az utak mentén, sőt Balatonboglár utcáin is sokszor láttak már példányokat. Lencsevégre kaptak már óriási rudlikat is - de az, hogy szarvasbőgést egy lakótelepen rögzítsenek, egyelőre Nógrád különlegessége maradt.