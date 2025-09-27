szeptember 27., szombat

Ha a rudli elszabadul...

36 perce

Szarvasbőgés a lakótelepen: ilyen, amikor betévednek az állatok az emberkertbe

Címkék#szarvas#Balatonboglár#Nógrádban#vadvilág#rudli#erdő

Ha vadvilágról szeretnénk felvételeket készíteni, Somogy vármegye az egyik legalkalmasabb hely az országban. Úgy tűnik azonban, hogy a mi szarvasaink szégyenlősebbek a kamerák előtt.

Munkatársunktól

Nem úgy Nógrádban, ahol a közelmúltban egy salgótarjáni lakótelepen sikerült lencsevégre kapni őket – éppen szarvasbőgés közben. A felvételen az állatok mit sem törődtek sem az emberekkel, sem a kamerákkal, és a természet nagy színpada egészen szokatlan díszletek között tárult a szemlélők elé.

Somogyban persze nem ritka, hogy szarvasok tűnnek fel az erdőkben vagy akár az utak mentén, sőt Balatonboglár utcáin is sokszor láttak már példányokat. Lencsevégre kaptak már óriási rudlikat is - de az, hogy szarvasbőgést egy lakótelepen rögzítsenek, egyelőre Nógrád különlegessége maradt.

Balatonboglár utcáin is körülnéztek már
Balatonboglár utcáin is körülnéztek már

 

 

 

 

