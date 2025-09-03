szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Elsősök

2 órája

Szecskatáblát tettek az elsősök nyakába Barcson

Címkék#KSZC Drávavölgye Technikum és Gimnáziumban#szecskatábla#turisztika#osztály#diák#tanév#középiskola

Szecskatáblák kerültek a barcsi középiskola elsős diákjainak nyakába. A táblák azonban nemcsak a diákokra, de még az osztályfőnökre is rákerültek.

Dombi Regina
Szecskatáblát tettek az elsősök nyakába Barcson

Szecskatábla került a barcsi eslősökre

Forrás: KSZC Drávavölgye Technikum és Gimnázium facebook

Régi hagyomány a barcsi KSZC Drávavölgye Technikum és Gimnáziumban, hogy az új tanév a szecskatáblák átadásával kezdődik. Idén sem volt ez másképp, hiszen a tábla nem csak egy kartondarab a nyakban, hanem egy jelképes „belépőkártya” is a közösségbe: segít, hogy a tanárok és a felsőbb évesek hamar megismerjék az új diákokat, névvel, arccal együtt. Hétfőn délelőtt  a végzős tanulók a szünetekben adták át a táblákat az újoncoknak. Elsőként a 9.-es erdészek, majd a 9. informatika–ügyvitel, végül a turisztika–kozmetika osztály diákjai kapták meg saját kis „névjegyüket”. Az intézmény közösségi oldalán úgy fogalmazott: ”Az első lépés ezzel megvan, innentől már csak a diákokon múlik, hogy mennyire töltik meg tartalommal az előttük álló éveket.” 

 

