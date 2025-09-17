szeptember 17., szerda

Nem vicc: pénzt kaphatsz a kakidért – Így lesz a székletből gyógyszer

Az Egyesült Államokban egyre több furcsa, ám jövedelmező módja van a testi anyagok eladásának. Ma már nemcsak vérplazmát vagy hajat árulhatsz, hanem akár a székletedet is, és ez komoly jövedelemforrást jelenthet, ha beállsz a székletdonorok sorába. A GoodNature Program keretében ugyanis havonta akár 1500 dollárt, azaz körülbelül 560 ezer forintot is kaphatsz, ha rendszeresen leadod az egészséges „termékedet”.

Bodor Nikolett

A GoodNature mögött álló biotechnológiai cég azért gyűjti a mintákat, hogy különböző súlyos betegségek kezelésére fejlesszen terápiákat. Elsősorban a C. difficile nevű baktérium okozta fertőzés elleni megoldások kidolgozása a céljuk. Ez a baktérium az egyik leggyakoribb kiváltó oka a kórházi fertőzéseknek. A kórokozó olyan álhártyás vastagbélgyulladást okoz, amely komoly hasmenéssel jár. Beteg és gyenge immunrendszerű emberekre különösen veszélyes a fertőzés, évente több tízezer amerikai hal meg a fertőzés szövődményeiben. Az egyik leghatékonyabb kezelési lehetőség a széklettranszplantáció – más néven székletátültetés –, amelyhez egészséges székletdonorok mintáira van szükség.

Székletdonor a jövő gyógyításáért
Fotó: Shutterstock
Fotó: Shutterstock

— A széklettranszplantáció lényege, hogy ma már számos betegség kapcsán felismerték, a bél mikrobiom összetétele jelentős hatással van különböző szervek és szervrendszerek működésére – mondta Vass Bence, kaposvári dietetikus. – Megfigyelhető, hogy bizonyos eltérések, például ha egy adott baktérium túlzott mértékben van jelen a bélrendszerben, megnövelhetik bizonyos betegségek kialakulásának kockázatát. A széklettranszplantáció célja, hogy egészséges emberek székletéből származó jótékony baktériumokat juttassanak be a páciens bélrendszerébe. Amennyiben ezek a hasznos mikroorganizmusok meg tudnak telepedni, segíthetnek a bélflóra egyensúlyának helyreállításában, és ezáltal csökkenthetik a betegség kockázatát. Ez az eljárás ígéretes lehet bizonyos bélbetegségek kezelésében, ugyanakkor Magyarországon egyelőre még nem terjedt el széles körben. Csak kevés betegség esetén alkalmazzák. Sajnos az is tapasztalható, hogy a magyar lakosság egy része idegenkedik ettől a kezelési formától – tette hozzá a szakember.

Ki lehet székletdonor? 

  • Nem mindenkinek való ez a lehetőség. A jelentkezőknek szigorú feltételeknek kell megfelelniük. 18 és 46 év közötti, nem dohányzó, egészséges testsúlyú személyek lehetnek csak székletdonorok. Fontos a rendszeres bélműködés is, ugyanis aki székrekedéssel küzd, annak nem ajánlott jelentkezni. 
  • Továbbá kizáró tényező a terhesség, cukorbetegség, bélbetegségek vagy múltbeli szerhasználat. A mintát ráadásul személyesen kell leadni heti 4-6 alkalommal a cég valamelyik központjában, ezért a donornak az adott helyszín közelében kell élnie vagy dolgoznia. A vállalás legalább fél évre szól, így ez nem egy egyszerű gyors pénzszerzés. 
    A folyamat steril és biztonságos, a mintát a cég telephelyén, egy erre kialakított vécében adják le. 

Mi lesz a székletből? 

A mintákat speciális, szabadalmaztatott eljárással fertőtlenítik úgy, hogy a káros baktériumokat eltávolítják, de a jótékony spórák megmaradnak. Ezeket kapszulákba töltik, melyeket „crapsule”-nak hívnak. A széklettranszplantáció során ezeket a kapszulákat alkalmazzák, hogy helyreállítsák a betegek bélflóráját. A kutatások szerint hatékonyak lehetnek nem csak a clostridium difficile fertőzés, de Crohn-betegség és más bélbetegségek kezelésében is. Sőt, egyes kutatók „anti-aging” hatást is remélnek tőlük.
 A székletdonorok szerint ez nem csak egy egyszerű pénzkereseti lehetőség, hanem egyben jó ügyet is szolgál. Egyikük így fogalmazott: Ez egy szuper alkalom, hogy extra pénzt keress, miközben másokon is segítesz. 

 

