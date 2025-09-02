Közel 6 000 kaposvári diáknak jutott az adomány szendvicsből

szeptember 2., kedd

2 órája

Címkék#vállalat#öröm#gyerek#FINO-FOOD Kft#Kométa Zrt#szendvics#desszert#adomány

Újabb cég csatlakozott a Kometa Zrt. tanévkezdési akciója mellé. Idén mintegy 5800 szendvics készült a Kaposváron tanuló diákok számára.

Dombi Regina
Fotó: Muzslay Péter

A két nagy kaposvári vállalat, a Kometa Zrt. és a FINO-FOOD Kft. vezetői kedden délelőtt személyesen adták át a szendvics és a hozzá tartozó desszert adományaikat a Bárczi Gusztáv Módszertani Központban. A félénk, ám annál inkább boldog gyermekek között akadt olyan tanuló is, aki azt is megmutatta a meghívott vendégeknek, milyen erős lesz a finom húskészítményektől. 

Fotó: Muzslay Péter

Mosolygós arcok és kuncogó gyermekek fogadták Giacomo Pedranzinit, a Kometa Zrt. és Szommerné Egyed Lindát, a FINO-FOOD Kft. vezetőjét kedden a Bárcziban, ahol összesen 360 szendvicset és Vegan Bart osztottak ki az intézmény tanulói között. Az adomány azonban nemcsak a módszertani központ tanulóinak jár, a két cég összesen 5 800 diáknak szolgál finomsággal az idei évben is. 

Közel 6 000 szendvicset osztanak ki Kaposváron

12 éve már, hogy minden évben támogatja a Kometa Zrt. a Kaposváron tanuló diákokat, a 2025-ös esztendőben pedig egy szintén helyi vállalat, a FINO-FOOD Kft. is kapcsolódott a kezdeményezéshez. – Azt gondolom, hogy a kormánynak egyre nehezebb a feladata, az, hogy mindenkit a megfelelő mértékben támogasson, nem egyszerű. Így eljött az ideje, hogy a vállalatok is adjanak valamit, hogy álljanak olyan ügyek mellé, mint ez is, és ahol tudnak, segítsenek. Ezért jó, hogy a FINO-FOOD Kft. is mellénk állt, most már két kaposvári cég segíti a helyieket – mondta el Giacomo Pedranzini cégvezető. 

Fotó: Muzslay Péter

– Nagyon nagy öröm számunkra, hogy idén már két nagy vállalat is támogatja az intézményünket, amivel egyrészt a szociális érzékenységüket fejezik ki, másrészt pedig ilyen módon is ráirányítja a többségi társadalom figyelmét a fogyatékkal élőkre. A gyerekek először picit megszeppenek, aztán nagy örömmel bontogatják a szendvicseket, illetve a vegan desszert, amivel idén a FINO-FOOD egészítette ki az adományt, így már egy komplett tízórait kapnak tulajdonképpen a gyerekek – mondta el Kovács Attila, a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ igazgatója. 

– A nagyok már előre készültek a vendégek fogadására, hiszen emlékeznek a bácsira, aki kicsit furán beszél, mesélte az előkészületeket az igazgató Giacomo Pedranzinire utalva. – A Kometa Zrt. rendszeresen támogatja intézményünket, minden hónapban támogat minket egy bizonyos összeggel, amivel a gyerekek étkeztetését oldjuk meg – tette hozzá az igazgató. 

Fotó: Muzslay Péter

– Nagy örömünkre szolgált csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez, hiszen számunkra is fontos az, hogy támogassuk a rászorulókat. Jó volt látni a gyermekeket, ahogy örülnek a szendvicseknek és a desszertnek is, és szeretnénk a jövőben is támogatásunkról biztosítani a diákokat – mondta el Szommerné Egyed Linda, a  FINO-FOOD Kft. vezetője a szendvicsek és vegán desszertek kiosztását követő beszélgetésen. 

Fotók: Muzslay Péter

 

 

 

