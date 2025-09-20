2 órája
Savanyú káposztával és sült burgonyával az igazi az ősz legínycsiklandóbb somogyi fogása
Az ősz a Dunántúlon és a somogyi vidékén is a savanyítás ideje. Ilyenkor kerülnek az asztalra a helyi portékák - káposzta, burgonya, alma, és a különféle savanyúságok.
Somogyban ilyenkor már készülhet a savanyú káposzta: a paraszti szokás szerint szegfűszeggel, birsalmával is ízesítik a finomságot. Nem véletlenül tűnnek fel a konyhában káposztás ételek, fűszeres pecsenyék borral vagy musttal párolva, kenyérrel sűrített levesek; a sok finomság közül pedig az egyik legínycsiklandóbb fogás a szennai zsebeshús.
Őszi különlegesség Somogyország konyhájában - a szennai zsebeshús
Cikkünkben egy jellegzetes somogyi különlegességet mutatunk be: a szennai zsebeshúst. Ez a hagyományos étel a késő őszi konyha egyik kedvelt fogása, a somogyi gasztronómia egyik ékköve, amelyben a falusias bőség és a különleges ünnepi hangulat egyszerre jelenik meg, a hozzávalók pedig könnyedén beszerezhetők a kaposvári Nagypiacon.
A Szennai zsebeshús név Szenna falujához kötődik, ahol disznótorok ünnepi fogásaként sok háznál készítették. A karajszeletekbe „zsebet” vágnak, hogy a pirított szalonnás-gombás sertésmájas töltelékkel meg tudják tölteni. Ezután egészben, zsírban ropogósra sütik a húsokat, majd borral (vagy levessel) felöntve tovább párolják, hogy puhára főjenek. Végül felvágva, saját pecsenyelébe forgatva tálalják. A gazdag ízvilághoz hozzátartozik a kétféle köret is: jófajta savanyú káposzta és serpenyőben pirított burgonya.
A zsebeshús készítése ma is látványos élmény: a háziasszonyok még mindig őrzött receptúra szerint szelik és töltik a húst. Bár egyszerű alapanyagokból dolgozik, ez az étel ünnepi hangulatot varázsol az asztalra. Kulturálisan a zsebeshús jól mutatja a dunántúli paraszti konyha kreativitását: a főzés során a hústól elválaszthatatlan töltelék és köret együttese a régi családi receptek egyik büszkesége.
- Szeretem az őszi ízeket. Somogyiként mindig keresem a helyi különlegességeket, és sokat is főzök. A szennai zsebeshúst még nem próbáltam ki, de tervben van, idén ősszel biztosan elkészítem - mondta a kaposvári Forró Bianka, aki a Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikumban végzett.