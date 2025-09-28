szeptember 28., vasárnap

Szenzációs felvételeket készített a Kaposvárról felbocsájtott magaslégköri szonda

Kaposvár, a Deseda-tó, a Föld görbülete és még a Hold is feltűnt azokon a különleges felvételeken, amelyeket egy magaslégköri szonda rögzített a hétvégén.

A ballon mintegy 37 kilométer magasba emelkedett, majd egy saját fejlesztésű nyomkövető rendszer segítségével biztonságosan, ejtőernyővel ereszkedett le Dalmand külterületére, a kiskondai halastavak mellé. A rendkívül látványos és tudományos szempontból is értékes magaslégköri kísérletet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium és az Ultimate Waterprobe Solutions Kft. közös csapata hajtott végre a KÁN Egyetemi Napok keretében – írja közleményében a MATE.

– A magaslégköri kísérlet kiváló példája annak, hogyan lehet a fiatalok kíváncsiságát és kreativitását összehangolni az egyetemi kutatásokkal. Büszkék vagyunk arra, hogy hallgatóink középiskolás diákok bevonásával együtt dolgoznak ezen a sikeres projekten, amely a tudományos utánpótlás-nevelés egyik legjobb eszköze.

– mondta Gyuricza Csaba, a MATE rektora.

A kutatócsapat tagjai – Tóth Zsombor András (KTMG), Vámosi László (KTMG), Vámosi Miksa (UWP, MATE) és Vámosi Flórián (UWP, MATE), a MATE Kaposvári Campus oktatói és kutatói támogatásával – mintegy 160 perces repülésre bocsátották fel a szondát, amelyet különböző mérő-, adatrögzítő-, képalkotó- és nyomkövető eszközökkel szereltek fel.

A legfontosabb mérőegység egy saját fejlesztésű Geiger–Müller-számláló, amely a sugárzás és a magasság összefüggéseit vizsgálta. A szonda belsejében és külső falán elhelyezett vetőmagok is utaztak, amelyek most a kutatás következő szakaszának főszereplői lesznek. 

 

 



 

