szeptember 3., szerda

Hilda névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Fontos! Nézzen rá a SZÉP-kártyára, tízezreket bukhat egy pillanat alatt

Címkék#Kapos Atlas Gépgyár Kft#Széchenyi Pihenő Kártyán#cafeteria

Fontos, hogy tisztában legyenek az érintettek a határidőkkel. Szeptembertől változtak a SZÉP-kártya szabályai, erre kell figyelni, különben bukhat a dolgozó.

Kovács Gábor László
Fontos! Nézzen rá a SZÉP-kártyára, tízezreket bukhat egy pillanat alatt

Fontos változások léptek életbe a SZÉP-kártya használatával kapcsolatban. Szeptember 1-től minden szerződött partnernek el kell tudni fogadni a digitális SZÉP-kártyát. Aki pedig nem használja fel határidőig a Szép-kártyán levő pénzt, az bukik 15 százalékot belőle, figyelmeztetett erre a haszon.hu.  Ezentúl a kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Ez gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket.

A SZÉP-kártya szabályai változnak szeptemberben
A SZÉP-kártya szabályai változnak szeptemberben

Fontos határidő jön a SZÉP-kártya birtokosoknak 

A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20-a és 2024. szeptember 20-a között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni.

Míg a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, addig a munkáltatóknak is fontos lehet figyelembe venni ezt az új szabályt.

Ha ugyanis a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat a díjmentes felhasználás ideje.

Például a 2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat a jelenleg érvényes szabályok szerint 2027. március 20-ig költhetik a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül.

A somogyi cégeknél segítenek a dolgozóknak eligazodni

A kaposvári Kapos Atlas Gépgyár Kft-nél a cafeteria juttatás része a SZÉP-kártya, de náluk nem kötelező választani, bár más munkaadóknál ez kötelező elemként működik, felelte kérdésünkre Bíró Krisztina, a cég HR-ese. Azt tapasztalták, hogy népszerű a dolgozóik körében, és ennek megfelelően segítenek minden ehhez kapcsolódó tennivalóban. A jogszabályi változásokról is igyekeznek tájékoztatást adni, illetve az online felületen segítenek regisztrálni és eligazodni az igénylőknek. Az online felületen ugyanis megtalálható, hogy mikor jár le a határidő, és meddig kell felhasználni a juttatásokat, hogy ne legyenek adókötelesek. Ezek a SZÉP-kártya kibocsátó oldalán elérhető adatok, de a dolgozóknak megmutatják, hogy ezeket az információkat hol találják meg. A Kapos Atlasnál jelenleg 210-en dolgoznak, de folyamatosan vesznek fel munkavállalókat.    
 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu