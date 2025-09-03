Fontos! Nézzen rá a SZÉP-kártyára, tízezreket bukhat egy pillanat alatt

Fontos változások léptek életbe a SZÉP-kártya használatával kapcsolatban. Szeptember 1-től minden szerződött partnernek el kell tudni fogadni a digitális SZÉP-kártyát. Aki pedig nem használja fel határidőig a Szép-kártyán levő pénzt, az bukik 15 százalékot belőle, figyelmeztetett erre a haszon.hu. Ezentúl a kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Ez gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket.

A SZÉP-kártya szabályai változnak szeptemberben

Fontos határidő jön a SZÉP-kártya birtokosoknak

A Széchenyi Pihenő Kártyán a feltöltés után eltelt egy évet követő március 20-ig vagy szeptember 20-ig a fel nem használt egyenleg terhére 15 százalékos egyszeri díjat számít fel a szolgáltató. Idén szeptember 20-án a 2024. március 20-a és 2024. szeptember 20-a között feltöltött és fel nem használt egyenlegekre kell figyelni.

Míg a munkavállalóknak érdemes ellenőrizni, hogy rendelkeznek-e ilyen régebbi egyenlegekkel, addig a munkáltatóknak is fontos lehet figyelembe venni ezt az új szabályt.

Ha ugyanis a munkáltató 2025. szeptember 20. előtti napokban utalja a munkavállalók SZÉP-kártya-juttatásait, azt a fenti szabályok szerint 2026. szeptember 20-ig lehet költségek levonása nélkül felhasználni. Ha ez a feltöltés pár napot csúszik, akkor akár fél évvel is hosszabbodhat a díjmentes felhasználás ideje.

Például a 2025. szeptember 20. utáni napokban feltöltött SZÉP-kártya-juttatásokat a jelenleg érvényes szabályok szerint 2027. március 20-ig költhetik a kártyabirtokosok költségek levonása nélkül.

A somogyi cégeknél segítenek a dolgozóknak eligazodni

A kaposvári Kapos Atlas Gépgyár Kft-nél a cafeteria juttatás része a SZÉP-kártya, de náluk nem kötelező választani, bár más munkaadóknál ez kötelező elemként működik, felelte kérdésünkre Bíró Krisztina, a cég HR-ese. Azt tapasztalták, hogy népszerű a dolgozóik körében, és ennek megfelelően segítenek minden ehhez kapcsolódó tennivalóban. A jogszabályi változásokról is igyekeznek tájékoztatást adni, illetve az online felületen segítenek regisztrálni és eligazodni az igénylőknek. Az online felületen ugyanis megtalálható, hogy mikor jár le a határidő, és meddig kell felhasználni a juttatásokat, hogy ne legyenek adókötelesek. Ezek a SZÉP-kártya kibocsátó oldalán elérhető adatok, de a dolgozóknak megmutatják, hogy ezeket az információkat hol találják meg. A Kapos Atlasnál jelenleg 210-en dolgoznak, de folyamatosan vesznek fel munkavállalókat.

