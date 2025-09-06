szeptember 6., szombat

Itt az ősz legfontosabb kérdése: a pálinka, vagy a lekvár lesz a jobb az idén?

Az idei évben az időjárás ismét próbára tette a gyümölcstermesztőket Somogyban. A szilva esetében tapasztalható, hogy a szélsőséges körülmények, a tavaszi fagyok és a nyári aszály komolyan befolyásolták a termést. A megyében gyenge közepes hozamról számolnak be, de egyes helyeken, például Szennában rekordmennyiséget szüreteltek az idén.

Az idénymunka körül sok a tisztázatlan kérdés, most minden megváltozhat.

Fotó: Lang Róbert

Az idei éven durva aszály volt Somogyban, amely a Kajszi ültetvényeket érintette, írtuk meg egy korábbi cikkünkben. Az ősz beköszöntével, kíváncsiak voltunk, hogyan alakul az idei szilva termés.

Szilva termés 2025-ben. Fotó: Vendel Lajos

Az éghajlatváltozás egyre inkább érezteti a negatív hatásait a mezőgazdaságban. A gyakoribb aszályok és a jelentős víz mennyiségének csökkenése, nem csak rövid távon, hanem a hosszútávú következményei is jelentősek, hiszen a szárasság a több 10 év alatt felnevelt gyümölcsösöket tizedelheti meg.

Idei szilva termés Somogyban

Megkérdeztük az idén alakuló szilvaterméssel kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy vármegyei elnökét. 

"Somogyban az előző évekhez képest kevesebb és egy gyenge közepes termésre számíthatunk. Az idei év időjárása, a tavaszi fagyok és az aszály amely befolyásolta a termését. A szilva fajták jó része az idén már lementek, már csak a közép-kései, kései szilva fajták várnak a betakarításra." - mondta Madarász Zoltán, vármegyei kamarai elnök

Rekord szilva termés az idei évben Szennában

Szennában rekord szilva termés volt az idén. Néhányat kiemelve a Rodna, Rana, Lepotica és Stanley fajták rendkívül jó minőségben termettek. Az idei év időjárása miatt, azonban változást tapasztaltak a termesztők. Egyre jelentősebb tényező, a hamar bekövetkező érési idő, így az eddigiekhez képest érezhetően, gyorsabban kell elvégezni a betakarítást és a feldolgozást.

"Sokkal hamarabb érett a szilva, közel egy hónappal előbb érett be a termés. Amit észre vettünk, hogy fajtától függetlenül, sokkal gyorsabban kellett szedni és feldolgozni a termést, a felgyorsult érés miatt." - mondta Tomka Anna, őstermelő

Minden fajta jó minőségben termett az idén, így a kívánt feldolgozása szerint mindegyik ígéretesnek érkezik. Az idei évben mindenki várhatóan jó minőségű lekvárral és pálinkával tudja feltölteni az éléskamráját.

 

 

