Dóri orsóira odafigyelnek a világban – így lett a levegő ura a kaposvári pilótanő

Szilvási Dóra elárulta, jól esett neki, hogy sokan gratuláltak a hazánkban megrendezett műrepülő világbajnokság után. – Bár nem reklámoztam, a verseny erős médiafigyelmet kapott. A csapattal bronzérmesek lettünk, egyéniben pedig a 24. helyen zártam, amit magamhoz mérten korrekt eredménynek tartok. A csapat sikerének és Baku László 10. helyének pedig különösen örülök – mondta a kaposvári versenyző, aki élete első versenyén vett részt, és nem is számított rá, hogy bekerül a csapatba. De szerencséjére az első programja olyan jól sikerült, hogy az ő eredményét számították be a háromfős egység pontszámaiba.

Szilvási Dóra: a kaposvári hölgy pszichológusnak tanul, mellette világbajnoki harmadik helyezett műrepülő

Forrás: Szilvási Dóra

A műrepülő világbajnokság „free” programja sikerült a legjobban

– Az első programot a műrepülők „free known”-nak nevezik. Erre előre fel tudunk készülni. Mi állítjuk össze, kötelező elemekkel, de szabad sorrendben. Egy műrepülőprogram különböző figurákból áll, például

bukfencből,

orsóból vagy

lecsapásból.

Ezekből építjük fel a szekvenciát. A „free” előnye, hogy korlátlanul gyakorolhatjuk, és pontosan tudjuk, hogy a versenyen is ezt kell bemutatni. A másik két programmal szemben viszont nincs előzetes gyakorlás: azokat élesben, elsőre kell lerepülni a versenyen. Nem véletlen, hogy nekem is a „free” sikerült a legjobban – mesélte.

Szilvási Dóra már megszokta a hatalmas fizikai terhelést, ami elszürküléshez vezet

Szilvási Dóra elárulta, műrepülés közben hatalmas terhelés éri a versenyzők szervezetét, amivel korábban neki is meg kellett küzdenie. – A G-hatások, vagyis a túlterhelés erősen jelen van. Nekem is nehéz volt eleinte megküzdeni vele. Van például az úgynevezett elszürkülés: amikor nagy sebességből hirtelen nagyobb terhelést kap a szervezet, például vízszintesből függőleges repülésre váltunk.

Ilyenkor pozitív G-hatás éri a pilótát, és beszűkülhet a látómező, akár teljesen el is tűnhet a kép, miközben a többi érzék működik. Eleinte sokszor előfordult nálam, de vannak technikák, amikkel védekezni lehet.

Ilyen például a préselés: a hasizmok erős összeszorítása megakadályozza, hogy a vér „elszökjön” a fejből. Emellett a megfelelő légzéstechnika is segít, amikor apró levegőkkel igyekszünk oxigént juttatni az agyba. És persze a gyakorlás: idővel a szervezet hozzászokik. Ma már nagyon ritkán fordul elő nálam elszürkülés, eleinte viszont sokszor küzdöttem vele – mondta a kaposvári világbajnoki harmadik helyezett, aki jelenleg pszichológiát tanul mesterszakon.