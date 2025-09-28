21 perce
Dóri orsóira odafigyelnek a világban – így lett a levegő ura a kaposvári pilótanő
Somogyi siker született a motoros műrepülő világbajnokságon. A kaposvári Szilvási Dóra csapatban bronzérmet nyert a Hévíz–Balaton Repülőtéren rendezett rangos eseményen. A fiatal pilóta 2015-ben, édesapja hatására Kaposújlakon próbálta ki először a repülést, és azóta életre szóló szerelem köti az éghez.
Forrás: Facebook/Hölgypilóták
Szilvási Dóra elárulta, jól esett neki, hogy sokan gratuláltak a hazánkban megrendezett műrepülő világbajnokság után. – Bár nem reklámoztam, a verseny erős médiafigyelmet kapott. A csapattal bronzérmesek lettünk, egyéniben pedig a 24. helyen zártam, amit magamhoz mérten korrekt eredménynek tartok. A csapat sikerének és Baku László 10. helyének pedig különösen örülök – mondta a kaposvári versenyző, aki élete első versenyén vett részt, és nem is számított rá, hogy bekerül a csapatba. De szerencséjére az első programja olyan jól sikerült, hogy az ő eredményét számították be a háromfős egység pontszámaiba.
A műrepülő világbajnokság „free” programja sikerült a legjobban
– Az első programot a műrepülők „free known”-nak nevezik. Erre előre fel tudunk készülni. Mi állítjuk össze, kötelező elemekkel, de szabad sorrendben. Egy műrepülőprogram különböző figurákból áll, például
- bukfencből,
- orsóból vagy
- lecsapásból.
Ezekből építjük fel a szekvenciát. A „free” előnye, hogy korlátlanul gyakorolhatjuk, és pontosan tudjuk, hogy a versenyen is ezt kell bemutatni. A másik két programmal szemben viszont nincs előzetes gyakorlás: azokat élesben, elsőre kell lerepülni a versenyen. Nem véletlen, hogy nekem is a „free” sikerült a legjobban – mesélte.
Szilvási Dóra már megszokta a hatalmas fizikai terhelést, ami elszürküléshez vezet
Szilvási Dóra elárulta, műrepülés közben hatalmas terhelés éri a versenyzők szervezetét, amivel korábban neki is meg kellett küzdenie. – A G-hatások, vagyis a túlterhelés erősen jelen van. Nekem is nehéz volt eleinte megküzdeni vele. Van például az úgynevezett elszürkülés: amikor nagy sebességből hirtelen nagyobb terhelést kap a szervezet, például vízszintesből függőleges repülésre váltunk.
Ilyenkor pozitív G-hatás éri a pilótát, és beszűkülhet a látómező, akár teljesen el is tűnhet a kép, miközben a többi érzék működik. Eleinte sokszor előfordult nálam, de vannak technikák, amikkel védekezni lehet.
Ilyen például a préselés: a hasizmok erős összeszorítása megakadályozza, hogy a vér „elszökjön” a fejből. Emellett a megfelelő légzéstechnika is segít, amikor apró levegőkkel igyekszünk oxigént juttatni az agyba. És persze a gyakorlás: idővel a szervezet hozzászokik. Ma már nagyon ritkán fordul elő nálam elszürkülés, eleinte viszont sokszor küzdöttem vele – mondta a kaposvári világbajnoki harmadik helyezett, aki jelenleg pszichológiát tanul mesterszakon.
Precizitásra és nyers erőre egyszerre van szükség műrepülés közben
Bár többféle repülőgép vezetésére is jogosultságot szerezett, a személyszállító nagygépek nem vonzzák, nem szívesen lenne ilyen pilóta. Inkább marad a versenyzésnél, ami nagyon motiváló a számára. – Amikor beülök a gépbe, egyszerre rengeteg érzelem kavarog bennem. Ott van az izgalom és az a belső feszültség, ami számomra pozitív stressz, és mindig plusz erőt ad. A legjobban a dinamika ragad magával: a hatalmas erők, a sebesség, az izgalom és a szabadság érzése.
Ugyanakkor nem pusztán a nyers erőről szól, hanem a precizitásról is, hiszen finom, pontos mozdulatokat követel. Ez a kettősség – az erő és a pontosság együtt – az, amit a legjobban szeretek benne
– mondta Szilvási Dóra, majd hozzátette, úgy tudni, hogy jövőre Európa-bajnokságot rendeznek Romániában. Mindenképpen szeretne ott lenni, de addig – sokszor a saját költségén – sokat kell még repülnie.