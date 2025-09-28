szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Videó

34 perce

Dóri orsóira odafigyelnek a világban – így lett a levegő ura a kaposvári pilótanő

Címkék#kaposvári#világbajnoki#Szilvási Dóra#pilóta#verseny#eredmények

Somogyi siker született a motoros műrepülő világbajnokságon. A kaposvári Szilvási Dóra csapatban bronzérmet nyert a Hévíz–Balaton Repülőtéren rendezett rangos eseményen. A fiatal pilóta 2015-ben, édesapja hatására Kaposújlakon próbálta ki először a repülést, és azóta életre szóló szerelem köti az éghez.

Krausz Andrea
Dóri orsóira odafigyelnek a világban – így lett a levegő ura a kaposvári pilótanő

Forrás: Facebook/Hölgypilóták

Szilvási Dóra elárulta, jól esett neki, hogy sokan gratuláltak a hazánkban megrendezett műrepülő világbajnokság után. – Bár nem reklámoztam, a verseny erős médiafigyelmet kapott. A csapattal bronzérmesek lettünk, egyéniben pedig a 24. helyen zártam, amit magamhoz mérten korrekt eredménynek tartok. A csapat sikerének és Baku László 10. helyének pedig különösen örülök – mondta a kaposvári versenyző, aki élete első versenyén vett részt, és nem is számított rá, hogy bekerül a csapatba. De szerencséjére az első programja olyan jól sikerült, hogy az ő eredményét számították be a háromfős egység pontszámaiba.

Szilvási Dóra - kaposvári műrepülő, vb harmadik helyezett
Szilvási Dóra: a kaposvári hölgy pszichológusnak tanul, mellette világbajnoki harmadik helyezett műrepülő
Forrás: Szilvási Dóra

A műrepülő világbajnokság „free” programja sikerült a legjobban

– Az első programot a műrepülők „free known”-nak nevezik. Erre előre fel tudunk készülni. Mi állítjuk össze, kötelező elemekkel, de szabad sorrendben. Egy műrepülőprogram különböző figurákból áll, például 

  • bukfencből, 
  • orsóból vagy
  • lecsapásból. 

Ezekből építjük fel a szekvenciát. A „free” előnye, hogy korlátlanul gyakorolhatjuk, és pontosan tudjuk, hogy a versenyen is ezt kell bemutatni. A másik két programmal szemben viszont nincs előzetes gyakorlás: azokat élesben, elsőre kell lerepülni a versenyen. Nem véletlen, hogy nekem is a „free” sikerült a legjobban – mesélte. 

Szilvási Dóra már megszokta a hatalmas fizikai terhelést, ami elszürküléshez vezet 

Szilvási Dóra elárulta, műrepülés közben hatalmas terhelés éri a versenyzők szervezetét, amivel korábban neki is meg kellett küzdenie. – A G-hatások, vagyis a túlterhelés erősen jelen van. Nekem is nehéz volt eleinte megküzdeni vele. Van például az úgynevezett elszürkülés: amikor nagy sebességből hirtelen nagyobb terhelést kap a szervezet, például vízszintesből függőleges repülésre váltunk. 

Ilyenkor pozitív G-hatás éri a pilótát, és beszűkülhet a látómező, akár teljesen el is tűnhet a kép, miközben a többi érzék működik. Eleinte sokszor előfordult nálam, de vannak technikák, amikkel védekezni lehet. 

Ilyen például a préselés: a hasizmok erős összeszorítása megakadályozza, hogy a vér „elszökjön” a fejből. Emellett a megfelelő légzéstechnika is segít, amikor apró levegőkkel igyekszünk oxigént juttatni az agyba. És persze a gyakorlás: idővel a szervezet hozzászokik. Ma már nagyon ritkán fordul elő nálam elszürkülés, eleinte viszont sokszor küzdöttem vele – mondta a kaposvári világbajnoki harmadik helyezett, aki jelenleg pszichológiát tanul mesterszakon.

Precizitásra és nyers erőre egyszerre van szükség műrepülés közben

Bár többféle repülőgép vezetésére is jogosultságot szerezett, a személyszállító nagygépek nem vonzzák, nem szívesen lenne ilyen pilóta. Inkább marad a versenyzésnél, ami nagyon motiváló a számára. – Amikor beülök a gépbe, egyszerre rengeteg érzelem kavarog bennem. Ott van az izgalom és az a belső feszültség, ami számomra pozitív stressz, és mindig plusz erőt ad. A legjobban a dinamika ragad magával: a hatalmas erők, a sebesség, az izgalom és a szabadság érzése. 

Ugyanakkor nem pusztán a nyers erőről szól, hanem a precizitásról is, hiszen finom, pontos mozdulatokat követel. Ez a kettősség – az erő és a pontosság együtt – az, amit a legjobban szeretek benne 

– mondta Szilvási Dóra, majd hozzátette, úgy tudni, hogy jövőre Európa-bajnokságot rendeznek Romániában. Mindenképpen szeretne ott lenni, de addig – sokszor a saját költségén – sokat kell még repülnie.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu