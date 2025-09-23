3 órája
Színezd újra, színezd újra - adományfonalakból szövődött összefogás Kaposváron
A Magna Cum Laude dalának üzenete ihlette a „Fonalkavalkád” alcímű programot, amely az összefogás és a közösség erejét ünnepelte. A "Színezd újra, színezd újra" gondolat szimbolikusan is megjelent a rendezvényen, hiszen a színek, a kapcsolódások és a közös alkotás ereje állt a középpontban.
A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon keddi rendezvényén a közösség, az összefogás és az egymás felé fordulás erejét ünnepelték. A "Színezd újra, színezd újra" elnevezésű program keretében a Rippl-Rónai utca ünnepi díszbe öltözött, a színes dekorációval feldíszített utca különös látványosságot kínál.
Színezd újra, színezd újra - Fonalkavalkád a Rippl-Rónai utcában
A rendezvény elnevezését a mindenki számára ismert Magna Cum Laude-dal ihlette: "Színezd újra, színezd újra az életet, ha megfakulna." Az üzenet nem is lehetne aktuálisabb: hiszen az élet nem mindig alakul úgy, ahogy szeretnénk. Vannak időszakok, amikor minden szürkének tűnik, amikor a kudarcok és kellemetlenségek egymás után érnek bennünket. Ilyenkor mindannyian elesettebbek, feszültebbek vagyunk - és még nehezebb lehet azoknak az embertársainknak, akik valamilyen sérüléssel vagy betegséggel küzdenek - mondta el nyitóbeszédében Sándor Ildikó, A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon vezetője.
Egy apró figyelmesség, jókor érkező biztatás vagy támogatás azonban csodákra képes: elég lehet ahhoz, hogy kimozdítson a mélypontról, és elindítson a változás felé. A 21. század egyik kulcsszava a kapcsolat - a jó kapcsolatok nemcsak szociális igényünket elégítik ki, hanem biztonságot, erőforrást is nyújtanak. A kölcsönös megértés és támogatás jelentősen meghatározza életünk minőségét - emelte ki.
Hozzátette: a mostani rendezvény szimbolikusan a Fonalkavalkád alcímet kapta. A fonalak önmagukban törékeny szálak, amelyek könnyen elszakadnak, összegubancolódnak. De ha egymásba kapcsolódnak, új formát öltenek, szilárd és sokszínű egységet alkotnak; épp úgy, ahogyan az emberek közössége is.
Az esemény előzménye egy 2025 elején közzétett közösségi felhívás volt, amelyben feleslegessé vált fonalakat és 500 darab horgolt nagyikockát kért a napközi otthon. A meghatottság és öröm azóta is szavakba alig önthető, hiszen a vártnál sokkal többen segítettek. Nemcsak a helyiek, hanem ismeretlen felajánlók is küldtek csomagokat az ország minden szegletéből. A tervezett 500 helyett több mint 1500 szebbnél szebb nagyikocka érkezett.
A Kaposvári Szociális Központ idősek klubjaiban a tagok hónapokon keresztül készítették a kockákat, miközben további kedves ismerősök és ismeretlenek is csatlakoztak. A munkatársak lelkesen tanították a fiatalokat különféle technikákra, így a kezdeményezés igazi közösségi élménnyé vált. A program megszervezéséhez Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosított lehetőséget, a Bárczi tanárok zenekara pedig immár harmadik alkalommal színesítette a rendezvényt. A Széchenyi technikum diákjai zsíroskenyérrel és szörppel kínálták a résztvevőket, így a közös élmény még inkább családias hangulatban telt. A Gyöngyfa udvarában a megnyitót követően kézműves foglalkozásokkal várták a megjelenteket.
Kovács Attila, a Kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ főigazgatója elmondta, fontosnak tartja utánkövetni és időről időre meglátogatni volt diákjait. Mindig örömteli érzés számára újra találkozni velük, és látni, hogyan boldogulnak, milyen közösségekben élik mindennapjaikat.
Színezd újra, színezd újra - fonalakból szőtt közösség és összefogás KaposváronFotók: Muzslay Péter
Kárpáti Tímea Kaposvár alpolgármestere hangsúlyozta: immár harmadik alkalommal gyűlnek össze a rendezvény résztvevői, és az az üzenet, amelyet ezzel közvetítenek, nem hagyható figyelmen kívül. Mint mondta, szükség van a színekre, a szeretetre és a figyelemre, hiszen a mai világban egyre kevésbé figyelünk arra, ami valóban fontos. Hozzátette: kiemelt jelentősége van a közösségi eseményeknek, az együtt alkotás pillanatainak és a sokszínűségnek.
Az alpolgármester rámutatott arra is, hogy az intézmény falain belül olyan munka zajlik, amely nap mint nap megkönnyíti azoknak a családoknak az életét, akiknek nehezebb sors jutott. A fiatalok reggel érkeznek, este pedig hazatérhetnek szeretteikhez - ez óriási lehetőség és érzelmi biztonság, amiért nem lehetnek elég hálásak.
Kárpáti Tímea szerint a sérült embertársainkban ugyanazok az értékek rejlenek, mint bárki másban, csak észre kell vennünk, hiszen ők engedik láttatni ezeket az értékeket. Mint fogalmazott: ennek a napnak az üzenete az, hogy ne a negatív hozzászólások uralják a gondolatainkat, hanem mosollyal kezdjük és mosollyal fejezzük be a napot - hiszen a mosoly barátságot, jókedvet és reményt ad.