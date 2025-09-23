Színezd újra, színezd újra - adományfonalakból szövődött összefogás Kaposváron

A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon keddi rendezvényén a közösség, az összefogás és az egymás felé fordulás erejét ünnepelték. A "Színezd újra, színezd újra" elnevezésű program keretében a Rippl-Rónai utca ünnepi díszbe öltözött, a színes dekorációval feldíszített utca különös látványosságot kínál.

Színezd újra, színezd újra - gyönyörű díszítést kapott az utca Fotó: Muzslay Péter

Színezd újra, színezd újra - Fonalkavalkád a Rippl-Rónai utcában

A rendezvény elnevezését a mindenki számára ismert Magna Cum Laude-dal ihlette: "Színezd újra, színezd újra az életet, ha megfakulna." Az üzenet nem is lehetne aktuálisabb: hiszen az élet nem mindig alakul úgy, ahogy szeretnénk. Vannak időszakok, amikor minden szürkének tűnik, amikor a kudarcok és kellemetlenségek egymás után érnek bennünket. Ilyenkor mindannyian elesettebbek, feszültebbek vagyunk - és még nehezebb lehet azoknak az embertársainknak, akik valamilyen sérüléssel vagy betegséggel küzdenek - mondta el nyitóbeszédében Sándor Ildikó, A Kaposvári Szociális Központ Gyöngyfa Napközi Otthon vezetője.

Egy apró figyelmesség, jókor érkező biztatás vagy támogatás azonban csodákra képes: elég lehet ahhoz, hogy kimozdítson a mélypontról, és elindítson a változás felé. A 21. század egyik kulcsszava a kapcsolat - a jó kapcsolatok nemcsak szociális igényünket elégítik ki, hanem biztonságot, erőforrást is nyújtanak. A kölcsönös megértés és támogatás jelentősen meghatározza életünk minőségét - emelte ki.

Hozzátette: a mostani rendezvény szimbolikusan a Fonalkavalkád alcímet kapta. A fonalak önmagukban törékeny szálak, amelyek könnyen elszakadnak, összegubancolódnak. De ha egymásba kapcsolódnak, új formát öltenek, szilárd és sokszínű egységet alkotnak; épp úgy, ahogyan az emberek közössége is.

Az alkotás, a mosoly, az elfogadás és a színes élmények a központban Fotó: Muzslay Péter

Az esemény előzménye egy 2025 elején közzétett közösségi felhívás volt, amelyben feleslegessé vált fonalakat és 500 darab horgolt nagyikockát kért a napközi otthon. A meghatottság és öröm azóta is szavakba alig önthető, hiszen a vártnál sokkal többen segítettek. Nemcsak a helyiek, hanem ismeretlen felajánlók is küldtek csomagokat az ország minden szegletéből. A tervezett 500 helyett több mint 1500 szebbnél szebb nagyikocka érkezett.